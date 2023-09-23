МРТ показало неожиданные результаты о состоянии здоровья людей, которые болели коронавирусом

Магнитно-резонансная томография. Фото: Pexels

Согласно новому исследованию, у людей, длительно болевших коронавирусом, все больше обнаруживают определенные повреждения основных органов. МРТ-сканирование показало, что пациенты втрое чаще имели определенные отклонения в различных органах, таких как легкие, мозг и почки.

Об этом сообщает BBC.

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В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Respiratory Medicine, было обследовано 259 пациентов, которые заболели Covid настолько, что были госпитализированы.

Через пять месяцев после выписки МРТ-сканирования их основных органов показало значительные различия по сравнению с группой из 52 человек, никогда не болевших Covid. Наибольшее влияние наблюдалось на легкие, где в 14 раз чаще выявлялись отклонения от нормы.

МРТ-сканирование также втрое чаще обнаруживало определенные отклонения в мозге и вдвое чаще — в почках у людей, переболевших тяжелой формой вируса.

Доктор Бетти Раман из Оксфордского университета, одна из ведущих исследователей исследования, подчеркнула, что очевидно, что люди, живущие с длительными симптомами Covid, скорее всего, получили определенные повреждения органов.

"Возраст пациента, то, насколько тяжело он болел Covid, а также то, имел ли он одновременно другие заболевания, были важными факторами, которые повлияли на то, обнаружили ли мы повреждения этих важных органов в организме или нет", — сказала она.

Новые методы лечения длительного коронавируса

Полученные данные являются частью более масштабного исследования, посвященного изучению долгосрочных последствий Covid для госпитализированных, известного как исследование Phosp-Covid.

Исследователи узнали, что некоторые симптомы совпадают с признаками повреждения органов, выявленными с помощью МРТ. Речь идет о сжатии в груди и кашле с патологиями в легких. По их словам, не все симптомы, которые испытывают люди с коронавирусом, могут быть напрямую связаны с тем, что было обнаружено на сканировании.

Доктор Раман отметила, что нарушения в более чем одном органе были более распространенными среди людей, которые были госпитализированы и продолжали сообщать о проблемах с физическим и психическим здоровьем после того, как они выздоровели от первичной инфекции.

"Мы видим, что люди с полиорганной патологией на МРТ — то есть с поражением более двух органов — в четыре раза чаще сообщали о тяжелых и очень тяжелых психических и физических расстройствах", — рассказала она.

По ее словам, выводы исследования подчеркивают необходимость долгосрочного мультидисциплинарного наблюдения, сосредоточенного на легочном и внелегочном здоровье, особенно для тех, кто был госпитализирован через коронавирус.

"Это детальное исследование визуализации всего тела подтверждает, что изменения во многих органах наблюдаются через несколько месяцев после госпитализации из-за Covid. Исследование Phosp-Covid работает над тем, чтобы понять, почему это происходит, и как мы можем разработать тесты и новые методы лечения длительного Covid", — сказал профессор Крис Брайтлинг из Университета Лестера, который возглавляет исследование Phosp-Covid.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса, получивший название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций. Штамм "Пирола" может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.

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