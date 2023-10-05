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В Украине увеличивается количество больных COVID-19

5 октября 2023 19:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине увеличивается количество больных COVID-19
В Украине растет заболеваемость COVID-19. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю более 4 тыс. человек подтвердили Covid.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Почему растет заболеваемость

По словам Кузина, сейчас начало эпидемиологического сезона, а рост количества случаев коронавируса ожидается до конца ноября.

Впоследствии прогнозируют рост заболеваемости гриппом, который является традиционным для зимы.

Главный санврач уточнил, что лидерами по темпам роста больных Николаевская, Винницкая и Харьковская области.

Кузин отметил, что чаще коронавирусная болезнь встречается именно у детей.

" Среди негативных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, чаще болеют дети до 17 лет ", — добавил он.

Также возросло число смертельных случаев по сравнению с летом — за последнюю отчетную неделю умерло 9 человек старше 65 лет.

Напомним, что согласно новому исследованию, у людей, длительно болевших коронавирусом, все больше обнаруживают определенные повреждения основных органов. МРТ показало, что пациенты втрое чаще имели определенные отклонения в различных органах, таких как легкие, мозг и почки.

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