В Индии зафиксирована вспышка вируса из-за летучих мышей, от которого нет вакцин

Врачи и пациент в больнице. Фото: ORGANIZACIJOS NUOTR

В индийском регионе Керала зафиксировали вспышку вируса Nipah. Он распространился в четвертый раз за пять лет. Вирус вызывает отек мозга. Его возбудителем являются летучие мыши.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Вспышка вируса Nipah

По данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы остановить распространение болезни, потребовалось привлечь большое количество работников, которые на две недели частично закрыли эту деревню и еще восемь других, обследовали более 53 000 домов на наличие признаков болезни и отследили 1 200 человек, контактировавших с инфицированными пациентами.

В конце концов шесть человек были инфицированы, двое из них умерли. Быстрое распространение вируса и его влияние на десятки тысяч людей показывают, что многие ученые и мировые лидеры здравоохранения называют слабым местом политики общественного здоровья: полагание исключительно на сдерживание болезни.

Правительства, по их мнению, должны также контролировать застройку территорий и защищать места обитания животных в районах, где существует высокий риск передачи патогенов от животных к людям.

Летучие мыши. Фото: REUTERS/Sivaram V

Поскольку риск последствий сосредоточен в странах с низким уровнем дохода на тропическом юге, затраты на предотвращение новой пандемии ложатся на плечи стран, которые меньше всего могут себе это позволить.

Представители индийского правительства говорят, что это цена, которую нельзя игнорировать. По словам чиновника по лесному хозяйству в Министерстве охраны окружающей среды Индии Субрата Мохапатры, чтобы остановить распространение вирусов летучих мышей, нужно не только быстро реагировать на вспышки, но и тщательно следить за самими животными.

С этой целью федеральные чиновники и чиновники штатов говорят о способах защиты мест обитания летучих мышей в районах, где риск распространения вируса высок.

"Мы научились управлять побочными эффектами, но мы должны постоянно следить за зонами повышенного риска, словно это вулканы, ожидающие извержения", — сказал Мохапатра.

Анализ экологических условий и других факторов, способствующих распространению последствий, позволяет определить опасные зоны, чтобы правительства могли принять меры для уменьшения риска.

Экологические условия в мире

Журналисты сравнили экологические условия по всему миру с 2002 по 2020 год с теми, что существовали во время прошлых распространений. Они обнаружили 9 миллионов квадратных километров, охватывающих 6% земной суши, где условия были благоприятны для передачи патогенов от летучих мышей к человеку. В 2020 году почти 1,8 миллиарда человек проживало в этих зонах, что на 57% больше, чем в 2002 году.

Анализ сосредоточился на летучих мышах, поскольку они связаны со многими самыми смертоносными вспышками болезней за последние полвека. Исследование показало, что Керала является одним из наиболее вероятных мест на земле для распространения вируса.

Министр окружающей среды и лесов Индии Бхупендер Ядав рассказал, что между его ведомством и чиновниками штата ведутся переговоры о необходимости создания зон экологической защиты в районах с высоким риском распространения вируса Nipah.

Вероятное место для перелива. Фото: Reuters

Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж заявила, что правительство создало новый исследовательский центр Nipah в Кожикоде, чтобы исследовать, почему там продолжает происходить распространение и как это предотвратить. Исследователи будут изучать широкий спектр факторов, включая потерю деревьев, сельскохозяйственные практики, урбанизацию и осведомленность общин, а также определить, какие действия правительства необходимы для уменьшения риска. В качестве примеров того, что может сделать правительство, она привела защиту деревьев, на которых гнездятся летучие мыши, и высадка местных цветущих деревьев — натуральной пищи для летучих мышей.

Последний проект, опубликованный ВОЗ 16 октября, требует от стран оценки рисков распространения, а также мониторинга и смягчения экологических факторов, связанных с риском распространения зоонозных болезней. Увеличивающееся количество исследований связывает вырубку лесов, урбанизацию и интенсивное сельское хозяйство с распространением заболеваний.

Что известно о вирусе

Nipah, который исходит от летучих мышей и вызывает смертельную лихорадку с отеком мозга у людей, связывают со смертью двух десятков людей в Керале с момента ее первого, неожиданного появления здесь в 2018 году. Эпидемия 1998-1999 годов в Малайзии унесла жизни по меньшей мере 105 человек. Еще сотни людей умерли во время почти ежегодных вспышек в Бангладеш с 2001 года.

Летучие мыши. Фото: REUTERS/Sivaram V

Вирус классифицируется ВОЗ как приоритетный патоген из-за его потенциала вызвать эпидемию. Вакцины для предотвращения инфекции и лечения от нее не существует.

Напомним, в Украине зафиксирована вспышка гепатита А. Его просто можно подхватить от другого человека.

Также мы писали, в Киеве с 16 по 22 октября зарегистрировано 12 760 новых случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в частности COVID-19. В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 45,8%.