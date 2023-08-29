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В Польщі зафіксували спалах "хвороби легіонерів": вже померло 11 людей

29 серпня 2023 12:16
- Марія Кучеренко
Легіонельоз у Польщі поширюється і вже забрав життя 11 людей
Жінка в лікарні Фото: Pixabay
- Марія Кучеренко

Кілька днів тому у Польщі зареєстрували спалах легіонельозу, який ще називають "хворобою легіонерів". Офіційні дані свідчать, що від неї вже померли 11 людей, більшість з яких мешкали в Жешуві, що неподалік від кордону з Україною. 

Про це повідомляє tvn24.pl.

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Спалах легіонельозу в Польщі 

В Польщі легіонельоз виявили у 144 людей. Найбільше хворих у Жешуві — 96 осіб. Вже зареєстровано 11 випадків смерті людей від цієї хвороби. Всім їм було від 64 до 95 років і вони мали супутні захворювання. 10 з них мешкали в Жешуві, в одна особа — в Жешувському районі. 

Станом на понеділок, 28 серпня, у Підкарпатському центрі легеневих захворювань лікувались 19 пацієнтів, а в Університетському клінічному центрі — десять людей. Лікарі визначають стан здоров'я ще трьох хворих як тяжкий, тому вони отримують необхідну допомогу у відділенні інтенсивної терапії.

Вперше хвору на легіонельоз людину виявили в Жешуві 17 серпня. Це важливий прикордонний пункт, через який в Україну надходить гуманітарна допомога, військова техніка, від війни рятуються тисячі українців. Розслідуванням факту поширення захворювання зайнялись спеціалісти Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Там припускають, що до зараження системи водопостачання міста може бути причетна Росія, враховуючи важливу транзитну роль міста. 

Що таке легіонельоз і які його симптоми 

Легіонельоз ще називають "хворобою легіонерів" після випадку в одному з готелів у Філадельфії, де в 1976 році відбувався конгрес Американського легіону. Тоді з високою температурою і пневмонією госпіталізували 221 людину, 34 з яких померли. Довгий час тривало розслідування, в ході якого з'ясували, що причиною хвороби стали бактерії Legionella, які поширились вентиляційною системою готелю і люди їх вдихнули. 

Ці бактерії широко поширені у світі та найчастіше зустрічаються у воді та вологому ґрунті. Бактерії виявляють у водоймах, сантехнічних системах готелів, резервуарах для зберігання води, кондиціонерах, зволожувачах повітря, спа-басейнах та навіть фонтанах. Щоб заразитись легіонельозом людина має вдихнути бактерію, яка може знаходитись у розпиленій воді. Тобто, якщо бактерія потрапила у систему водопостачання, то крапельки з нею вже можуть бути всюди. При цьому випадків передачі хвороби від людини до людини нині ще не зареєстровано.  

Симптоми легіонельозу: 

  • все починається з лихоманки, ознобу, головного і м'язового болю;
  • після цього з'являється сухий кашель і утруднене дихання, що прогресує до важкої пневмонії;
  • частина пацієнтів страждає від діареї, а інші відчувають сплутаність свідомості або марення.

Хвороба розвивається через 5-6 днів після зараження. Точний діагноз відповідно до симптомів встановити важко, тому варто проводити лабораторні дослідження. 

Нагадаємо, станом на 26 серпня було відомо про вісьмох людей, які померли в Польщі від "хвороби легіонерів".

 

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