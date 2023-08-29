Легионелез в Польше распространяется и уже унес жизни 11 человек

Женщина в больнице. Фото: Hush Naidoo

Несколько дней назад в Польше зарегистрировали вспышку легионеллеза, которую еще называют "болезнью легионеров". Официальные данные свидетельствуют, что от нее уже умерли 11 человек, большинство из которых проживали в Жешуве, недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщает tvn24.pl .

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Вспышка легионеллеза в Польше

В Польше легионеллез обнаружили у 144 человек. Больше всего больных в Жешуве — 96 человек. Уже зарегистрировано 11 случаев смерти людей от этой болезни. Всем им было от 64 до 95 лет и они имели сопутствующие заболевания. 10 из них проживали в Жешуве, в один человек — в Жешувском районе.

По состоянию на понедельник, 28 августа, в Подкарпатском центре легочных заболеваний лечились 19 пациентов, а в Университетском клиническом центре — десять человек. Врачи определяют состояние здоровья еще трех больных как тяжелое, поэтому они получают необходимую помощь в отделении интенсивной терапии.

Впервые больного легионеллезом человека обнаружили в Жешуве 17 августа. Это важный пограничный пункт, через который в Украину поступает гуманитарная помощь, военная техника, от войны спасаются тысячи украинцев. Расследованием факта распространения заболевания занялись специалисты Агентства внутренней безопасности Польши. Там предполагается, что к заражению системы водоснабжения города может быть причастна Россия, учитывая важную транзитную роль города.

Что такое легионеллез и каковы его симптомы

Легионеллез еще называют "болезнью легионеров" после случая в одной из гостиниц в Филадельфии, где в 1976 году проходил конгресс Американского легиона. Тогда с высокой температурой и пневмонией госпитализировали 221 человека, 34 из которых скончались. Долгое время продолжалось расследование, в ходе которого выяснили, что причиной болезни стали бактерии Legionella. Они распространились по вентиляционной системе отеля и люди их вдохнули.

Эти бактерии широко распространены в мире и чаще всего встречаются в воде и влажной почве. Бактерии обнаруживают в водоемах, сантехнических системах гостиниц, резервуарах для хранения воды, кондиционерах, увлажнителях воздуха, спа-бассейнах и даже фонтанах. Чтобы заразиться легионеллезом, человек должен вдохнуть бактерию, которая может находиться в распыленной воде. То есть если бактерия попала в систему водоснабжения, то капельки с ней уже могут быть повсюду. При этом случаи передачи болезни от человека к человеку в настоящее время еще не зарегистрированы.

Симптомы легионеллеза:

все начинается с лихорадки, озноба, головной и мышечной боли;

после этого появляется сухой кашель и затрудненное дыхание, прогрессирующее к тяжелой пневмонии;

часть пациентов страдает диареей, а другие чувствуют спутанность сознания.

Болезнь развивается спустя 5-6 дней после заражения. Точный диагноз в соответствии с симптомами установить сложно, поэтому следует проводить лабораторные исследования.

Напомним, по состоянию на 26 августа было известно о восьми людях, умерших в Польше от "болезни легионеров".