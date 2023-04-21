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В Раді пропонують заборонити ароматизовані тютюнові вироби: деталі нового законопроєкту

21 квітня 2023 22:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Раді пропонують заборонити ароматизовані тютюнові вироби: деталі нового законопроєкту
Чоловік, який курить IQOS. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні можуть запровадити повну заборону продажу пристроїв, які імітують смак диму. До таких, наприклад, належать IQOS та GLO. Також під заборону можуть потрапити ароматизовані цигарки.

Про це інформується на сайті Верховної ради України.

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Заборона ароматизованих пристроїв

20 квітня 2023 року з'явився новий законопроєкт №9227 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". У поясненні до закону пишеться, що в Україні стрімко зростає споживання новітніх тютюнових виробів, включаючи електронні.

Ініціатори зазначають, що проблема полягає в тому, що подібні продукти в основному поширюються серед молодих людей віком 18-29 років, і це відбувається досить швидко.

Також вони аргументують свої переконання тим, що після появи електронних цигарок на українському ринку у 2016 році вперше за 10 років відновилась динаміка споживання тютюнових виробів.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7606 про внесення змін до Законів України. А саме "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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