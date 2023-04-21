В Раде предлагают запретить ароматизированные табачные изделия: детали нового законопроекта
В Украине могут ввести полный запрет на продажу устройств, имитирующих вкус дыма. К числу таких, например, относятся IQOS и GLO. Также под запрет могут попасть ароматизированные сигареты.
Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.
Запрет ароматизированных устройств
20 апреля 2023 года появился новый законопроект №9227 "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения". В пояснении к закону пишется, что в Украине стремительно растет потребление новейших табачных изделий, включая электронные.
Инициаторы отмечают, что проблема заключается в том, что подобные продукты в основном распространяются среди молодых людей 18-29 лет, и это происходит довольно быстро.
Также они аргументируют свои убеждения тем, что после появления электронных сигарет на украинском рынке в 2016 впервые за 10 лет возобновилась динамика потребления табачных изделий.
Напомним, что сегодня, 21 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7606 о внесении изменений в Законы Украины. А именно "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".