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В Раде предлагают запретить ароматизированные табачные изделия: детали нового законопроекта

21 апреля 2023 22:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Раде предлагают запретить ароматизированные табачные изделия: детали нового законопроекта
Мужчина, который курит IQOS. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Украине могут ввести полный запрет на продажу устройств, имитирующих вкус дыма. К числу таких, например, относятся IQOS и GLO. Также под запрет могут попасть ароматизированные сигареты.

Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

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20 апреля 2023 года появился новый законопроект №9227 "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения". В пояснении к закону пишется, что в Украине стремительно растет потребление новейших табачных изделий, включая электронные.

Инициаторы отмечают, что проблема заключается в том, что подобные продукты в основном распространяются среди молодых людей 18-29 лет, и это происходит довольно быстро.

Также они аргументируют свои убеждения тем, что после появления электронных сигарет на украинском рынке в 2016 впервые за 10 лет возобновилась динамика потребления табачных изделий.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7606 о внесении изменений в Законы Украины. А именно "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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