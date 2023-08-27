Вчені виявили неочікувану властивість вітаміну D

Вчений за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

Нещодавно вчені виявили зв’язок між дефіцитом вітаміну D та ризиком смерті від різних видів раку. Це дає змогу зробити висновок, що ключем до скорочення смертності через онкозахворювання може бути вживання вітаміну D.

Про це пише DIP.

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Результати масштабного дослідження опубліковані в Elsevier’s European Journal of Cancer свідчать про те, що дефіцит вітаміну D пов’язаний зі збільшеним ризиком смерті, особливо різних видів раку. На основі даних британського Біобанку понад 500 тисяч британців були включені в дослідження. Тож відкриття дають надію появу ефективніших способів боротьби з раком.

За словами дослідників, вітамін D може активувати протизапальні та антиоксидантні механізми, сприяти відновленню пошкодженої ДНК і навіть перешкоджати мутаціям, які й призводять зростанню пухлин.

"Наші результати свідчать про важливий зв’язок між дефіцитом вітаміну D та смертністю від раку різних типів. Це відкриває двері до нових методів боротьби із небезпечним захворюванням", — зазначив епідеміолог із Німецького центру досліджень раку Бен Шотткер.

Вчені кажуть, що подальші дослідження потенціалу вітаміну D у боротьбі з онкозахворюваннями необхідні.

"Вітамін D відіграє основну роль в імунному здоров’ї, що робить його потенційним інструментом у профілактиці раку", — пояснила експерт у галузі імунології, доктор Дженна Макчіочі.

Водночас ці дослідження можуть бути неуніверсальними для всіх людей на Землі.

Найпоширенішими харчовими джерелами вітаміну D3 є повножирні молочні продукти, яєчні жовтки та риба. Однак дослідники застерігають від надмірного прийому вітаміну D. Верхня допустима межа вживання не має бути більшою за 100 мікрограмів на день.

Нагадаємо, нові дослідження свідчать про те, що відмова від солі зменшить ризик серцево-судинних хвороб на 20%.

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