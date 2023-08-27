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У Японії назвали рівень радіації у морській воді біля Фукусіми

27 серпня 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Японії назвали рівень радіації у морській воді біля Фукусіми
Вид на АЕС "Фукусіма-Дайїті". Фото: Reuters/Tom Bateman
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Морська вода поряд з японською АЕС "Фукусіма" не містить слідів радіоактивності. Ця заява була невдовзі після того, як було розпочато скидання в Тихий океан води, що пройшла очищення і використовувалася для охолодження пошкоджених реакторів.

Про це повідомляє Reuters .

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Повідомляється, що минулого четверга Японія розпочала утилізацію води з пошкодженої АЕС "Фукусіма", що викликало несхвалення як у самій Японії, так і у сусідів, включаючи Китай, який запровадив заборону на імпорт водних ресурсів із цієї країни.

Згідно з японськими вченими та фахівцями, після фільтрації вода стає безпечною, крім вмісту тритію — радіоактивного ізотопу водню.

Через складнощі у відділенні тритію від води, вона розбавляється до тих пір, поки рівень цього ізотопу не досягне безпечного значення.

Аналізи, проведені в районі станції, показали рівень тритію від 7 до 8 беккерелів на літр, що, за словами представників міністерства, не загрожує здоров'ю людей та екосистемі.

Міністр екології, Акіхіро Нісімура, підкреслив, що моніторинг буде проводитися з максимальною відкритістю та акуратністю, щоб уникнути шкоди для іміджу країни. Очікується, що результати регулярно публікуватимуться щонайменше в найближчі три місяці.

Нагадаємо, що Японія в четвер почала випускати оброблену радіоактивну воду з аварійної АЕС "Фукусіма" до Тихого океану. Це спонукало Китай оголосити про негайну загальну заборону імпорту всіх морепродуктів з Японії.

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