В Японии назвали уровень радиации в морской воде возле Фукусимы

Вид на АЭС "Фукусима-дайити". Фото: Reuters/Tom Bateman

Морская вода рядом с японской АЭС "Фукусима" не содержит следов радиоактивности. Это заявление последовало вскоре после того, как было начато сброс в Тихий океан воды, прошедшей очистку и использовавшейся для охлаждения поврежденных реакторов.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что в прошлый четверг Япония начала утилизацию воды из поврежденной АЭС "Фукусима", что вызвало неодобрение как в самой Японии, так и у соседей, включая Китай, который ввел запрет на импорт водных ресурсов из этой страны.

Согласно японским ученым и специалистам, после фильтрации вода становится безопасной, кроме содержания трития — радиоактивного изотопа водорода.

Из-за сложностей в отделении трития от воды, она разбавляется до тех пор, пока уровень этого изотопа не достигнет безопасного значения.

Анализы, проведенные в районе станции, показали уровень трития от 7 до 8 беккерелей на литр, что, по словам представителей министерства, не угрожает здоровью людей и экосистеме.

Министр экологии, Акихиро Нисимура, подчеркнул, что мониторинг будет проводиться с максимальной открытостью и аккуратностью, чтобы избежать ущерба для имиджа страны. Ожидается, что результаты будут регулярно публиковаться, по меньшей мере, в ближайшие три месяца.

Напомним, что Япония в четверг начала выпускать обработанную радиоактивную воду из аварийной АЭС "Фукусима" в Тихий океан. Это побудило Китай объявить о немедленном общем запрете на импорт всех морепродуктов из Японии.