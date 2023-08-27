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Ученые обнаружили неожиданное свойство витамина D

27 августа 2023 18:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Ученые обнаружили неожиданное свойство витамина D
Ученый за работой. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Недавно ученые обнаружили связь между дефицитом витамина D и риском смерти разных видов рака. Это позволяет сделать вывод, что ключом к сокращению смертности из-за онкозаболеваний может быть употребление витамина D.

Об этом пишет DIP.

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Результаты масштабного исследования, опубликованные в Elsevier's European Journal of Cancer, свидетельствуют о том, что дефицит витамина D связан с увеличенным риском смерти, особенно различных видов рака. На основе данных британского Биобанка более 500 тысяч британцев были включены в исследование. Поэтому открытия дают надежду на появление более эффективных способов борьбы с раком.

По словам исследователей, витамин D может активировать противовоспалительные и антиоксидантные механизмы, способствовать восстановлению поврежденной ДНК и даже препятствовать мутациям, которые и приводят к росту опухолей.

"Наши результаты свидетельствуют о важной связи между дефицитом витамина D и смертностью от рака разных типов. Это открывает двери к новым методам борьбы с опасным заболеванием", — отметил эпидемиолог из Немецкого центра исследований рака Бен Шотткер.

Ученые говорят, что дальнейшие исследования потенциала витамина D в борьбе с онкозаболеваниями необходимы.

"Витамин D играет основную роль в иммунном здоровье, что делает его потенциальным инструментом в профилактике рака", — пояснила эксперт в области иммунологии, доктор Дженна Макчиочи.

В то же время эти исследования могут быть не универсальными для всех людей на Земле.

Самыми распространенными пищевыми источниками витамина D3 полножирные молочные продукты, яичные желтки и рыба. Однако исследователи предостерегают от чрезмерного приема витамина D. Верхний допустимый предел употребления не должен превышать 100 микрограмм в день.

Напомним, новые исследования свидетельствуют о том, что отказ от соли снизит риск сердечно-сосудистых болезней на 20%.

Также ученые обнаружили "неуловимый" источник солнечного ветра.

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