З початку року понад 50 людей в Україні постраждали від укусів змій, — МОЗ

Змії. Фото: Pexels

З початку 2023 року в Україні від укусів змій постраждали 52 людини. Найбільше випадків зафіксували у Львівській та Житомирській областях.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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"Станом на 31.08.2023 в Україні, за даними територіальних адміністрацій, управлінь охорони здоров’я та установ, що були надані Центру громадського здоров’я, зареєстрували 52 звернення по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦГЗ, це на 19 та 18 звернень менше, ніж у 2022 та 2021 роках. Серед постраждалих від укусів змій — 15 дітей до 17 років. Летальних випадків не зафіксовано.

Звернення були зареєстровані у таких областях:

Львівській і Житомирській — по 13 випадків;

Полтавській — вісім випадків;

Закарпатській — п'ять випадків;

Дніпропетровській, Рівненській та Чернівецькій — по три випадки;

Київській — два випадки;

Івано-Франківській та Чернігівській областях - по одному випадку.

Змія. Фото: Pexels

Як не стати жертвою отруйних змій

Обирайте одяг, який захистить від укусів;

перевіряйте місце привалу. У жодному разі не торкайтеся руками неперевірених предметів;

не робіть різких рухів і не наближайтеся. Замріть та зачекайте, якщо побачили змію. Щойно вона відповзе, без різких рухів відійдіть.

"Не намагайтеся зловити чи вбити змію, адже ці плазуни проявляють агресію лише у разі небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Якщо вас вкусила змія, потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати фахову допомогу.

При укусах змій не можна висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати рану та вживати алкоголь.

Нагадаємо, у Київській області в селі Гребені чоловіка вкусила змія. Спочатку потерпілого намагалися врятувати в Кагарлику, але потім відправили до Київської реанімації.

Також ми писали, що в Україні живуть три види отруйних гадюк. Їхня отрута небезпечна, але в більшості випадків несмертельна.