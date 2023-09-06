З початку року понад 50 людей в Україні постраждали від укусів змій, — МОЗ
З початку 2023 року в Україні від укусів змій постраждали 52 людини. Найбільше випадків зафіксували у Львівській та Житомирській областях.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Укуси змій
"Станом на 31.08.2023 в Україні, за даними територіальних адміністрацій, управлінь охорони здоров’я та установ, що були надані Центру громадського здоров’я, зареєстрували 52 звернення по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою", — йдеться у повідомленні.
За інформацією ЦГЗ, це на 19 та 18 звернень менше, ніж у 2022 та 2021 роках. Серед постраждалих від укусів змій — 15 дітей до 17 років. Летальних випадків не зафіксовано.
Звернення були зареєстровані у таких областях:
- Львівській і Житомирській — по 13 випадків;
- Полтавській — вісім випадків;
- Закарпатській — п'ять випадків;
- Дніпропетровській, Рівненській та Чернівецькій — по три випадки;
- Київській — два випадки;
- Івано-Франківській та Чернігівській областях - по одному випадку.
Як не стати жертвою отруйних змій
- Обирайте одяг, який захистить від укусів;
- перевіряйте місце привалу. У жодному разі не торкайтеся руками неперевірених предметів;
- не робіть різких рухів і не наближайтеся. Замріть та зачекайте, якщо побачили змію. Щойно вона відповзе, без різких рухів відійдіть.
"Не намагайтеся зловити чи вбити змію, адже ці плазуни проявляють агресію лише у разі небезпеки", — йдеться у повідомленні.
Якщо вас вкусила змія, потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати фахову допомогу.
При укусах змій не можна висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати рану та вживати алкоголь.
Нагадаємо, у Київській області в селі Гребені чоловіка вкусила змія. Спочатку потерпілого намагалися врятувати в Кагарлику, але потім відправили до Київської реанімації.
Також ми писали, що в Україні живуть три види отруйних гадюк. Їхня отрута небезпечна, але в більшості випадків несмертельна.