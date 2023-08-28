На Київщині чоловіка вкусила гадюка: потерпілий перебуває в реанімації

Гадюка. Фото: соцмережі

У Київській області в селі Гребені чоловіка вкусила змія. Спочатку потерпілого намагалися врятувати в Кагарлику, але потім відправили до Київської реанімації.

Про це повідомляє Ржищівський міськвиконком.

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Зазначається, що інцидент трапився на закинутій, зарощій деревами та чагарниками приватній ділянці.

Гадюкам найбільш активні саме навесні, однак усе залежить від погодних умов і температури.

"Гадюки не агресивні, і самі не нападають, але поводження з ними потребує певних правил безпеки. Найчастіше укуси трапляються при спробах вбити гадюку, або випадково наступивши на неї босою ногою, чи у відкритому взутті", — йдеться в повідомленні.

При укусі змії самолікуванням не варто займатися

"Варто звернутися до найближчого лікувального закладу, де нададуть кваліфіковану медичну допомогу, бажано до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, безпосередньо у відділення токсреанімації. Там працюють спеціалісти, які стикалися з проблемою зміїних укусів і знають як їх лікувати", – зазначають у дописі.

Що робити, якщо вкусила змія

Якщо все-таки змія вкусила, необхідно:

продезінфікувати ранки (йодом, одеколоном, горілкою і т.п.);

зняти з ураженої кінцівки обручку, браслети, щільний одяг і взуття;

по можливості багато пити. В перші 2 години після укусу варто вжити не менше 3-4 літрів рідини (води, молока, неміцного солодкого чаю);

переміститися, якщо є можливість, у прохолодне затінене місце. Здійснювати тривалі переходи у спеку небажано і небезпечно. Краще, якщо вдасться, забезпечити потерпілому повний спокій;

бажана іммобілізація ураженої кінцівки — для зменшення дренування отрути лімфатичною системою;

якщо ви знаходилися за кермом автомобіля — не намагайтеся вести машину самостійно. Після укусу з’являється запаморочення, що може призвести до аварії.

Після укусу категорично забороняється:

піддаватися паніці: хвилювання стимулює прискорення серцевого ритму, що сприяє швидкому проникненню отрути в кров, дихайте повільно і глибоко;

накладати на уражену кінцівку джгут;

робити надрізи в місці укусу або припікати ранки;

обколювати місце укусу розчином марганцевокислого калію (марганцівки) або господарського мила;

вживати алкоголь;

займатися фізичною працею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що літні прогулянки та відпочинок на природі можуть збільшити ризик укусів комах та змій. Людям необхідно знати прості поради для першої допомоги та полегшення симптомів. У МОЗ розповіли, що робити при укусі різних комах та змій.