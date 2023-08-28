На Киевщине мужчину укусила змея: пострадавший находится в реанимации

Гадюка. Фото: соцсети

В Киевской области в селе Гребени мужчину укусила змея. Сначала потерпевшего пытались спасти в Кагарлыке, но затем отправили в Киевскую реанимацию.

Об этом сообщает Ржищевский горисполком.

Читайте также:

На Киевщине змея укусила мужчину

Отмечается, что инцидент произошел на заброшенном, заросшем деревьями и кустарниками частном участке.

Гадюки наиболее активны именно весной, однако все зависит от погодных условий и температуры.

"Гадюки не агрессивны, и сами не нападают, но обращение с ними нуждается в определенных правилах безопасности. Чаще всего укусы случаются при попытках убить гадюку, или случайно наступив на нее босой ногой, или в открытой обуви", — говорится в сообщении.

При укусе змеи самолечением не стоит заниматься

"Следует обратиться в ближайшее лечебное учреждение, где окажут квалифицированную медицинскую помощь, желательно в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, непосредственно в отделение токсреанимации. Там работают специалисты, которые сталкивались с проблемой змеиных укусов и знают как их лечить", — отмечают в посте.

Что делать, если укусила змея

Если все-таки змея укусила, необходимо:

продезинфицировать ранки (йодом, одеколоном, водкой и т.п.);

снять с пораженной конечности обручальное кольцо, браслеты, плотную одежду и обувь;

по возможности много пить. В первые 2 часа после укуса следует употребить не менее 3-4 литров жидкости (воды, молока, некрепкого сладкого чая);

переместиться, если есть возможность, в холодное затененное место. Совершать длительные переходы в жару нежелательно и опасно. Лучше, если удастся, обеспечить потерпевшему полное спокойствие;

желаемая иммобилизация пораженной конечности – для уменьшения дренирования яда лимфатической системой;

если вы находились за рулем автомобиля – не пытайтесь вести машину самостоятельно. После укуса возникает головокружение, что может привести к аварии.

После укуса категорически запрещается:

поддаваться панике: волнение стимулирует ускорение сердечного ритма, что способствует быстрому проникновению яда в кровь, дышите медленно и глубоко;

накладывать на пораженную конечность жгут;

делать надрезы в месте укуса или прижигать ранки;

обкалывать место укуса раствором марганцовокислого калия (марганцовки) или хозяйственного мыла;

употреблять алкоголь;

заниматься физическим трудом.

Напомним, ранее мы писали, что летние прогулки и отдых на природе могут увеличить риск укусов насекомых и змей. Людям необходимо знать простые советы для первой помощи и облегчения симптомов. В Минздраве рассказали, что делать при укусе разных насекомых и змей.