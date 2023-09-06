С начала года более 50 человек в Украине пострадали от укусов змей, — Минздрав
С начала 2023 года в Украине от укусов змей пострадали 52 человека. Больше всего случаев зафиксировали во Львовской и Житомирской областях.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Укусы змей
"По состоянию на 31.08.2023 в Украине, по данным территориальных администраций, управлений здравоохранения и учреждений, предоставленных Центру общественного здоровья, зарегистрировали 52 обращения за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом", — говорится в сообщении.
По информации ЦОЗ, это на 19 и 18 обращений меньше, чем в 2022 и 2021 годах. Среди пострадавших от укусов змей — 15 детей до 17 лет. Летальные случаи не зафиксированы.
Обращения были зарегистрированы в таких областях:
- Львовской и Житомирской — по 13 случаев;
- Полтавской — восемь случаев;
- Закарпатской — пять случаев;
- Днепропетровской, Ровенской и Черновицкой — по три случая;
- Киевской — два случая;
- Ивано-Франковской и Черниговской областях — по одному случаю.
Как не стать жертвой ядовитых змей
- Выбирайте одежду, которая защитит от укусов;
- проверяйте место привала. В любом случае не касайтесь руками непроверенных предметов;
- не совершайте резких движений и не приближайтесь. Замрите и подождите, когда увидели змею. Как только она отползет, без резких движений отойдите.
"Не пытайтесь поймать или убить змею, ведь эти пресмыкающиеся проявляют агрессию только в случае опасности", — говорится в сообщении.
Если вас укусила змея, нужно как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь.
При укусах змей нельзя высасывать яд, накладывать жгут, прижигать рану и употреблять алкоголь.
Напомним, в Киевской области в селе Гребени мужчину укусила змея. Сначала потерпевшего пытались спасти в Кагарлыке, но затем отправили в Киевскую реанимацию.
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