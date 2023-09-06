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С начала года более 50 человек в Украине пострадали от укусов змей, — Минздрав

6 сентября 2023 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
С начала года более 50 человек в Украине пострадали от укусов змей, — Минздрав
Змеи. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала 2023 года в Украине от укусов змей пострадали 52 человека. Больше всего случаев зафиксировали во Львовской и Житомирской областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Укусы змей

"По состоянию на 31.08.2023 в Украине, по данным территориальных администраций, управлений здравоохранения и учреждений, предоставленных Центру общественного здоровья, зарегистрировали 52 обращения за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом", — говорится в сообщении.

По информации ЦОЗ, это на 19 и 18 обращений меньше, чем в 2022 и 2021 годах. Среди пострадавших от укусов змей — 15 детей до 17 лет. Летальные случаи не зафиксированы.

Обращения были зарегистрированы в таких областях:

  • Львовской и Житомирской — по 13 случаев;
  • Полтавской — восемь случаев;
  • Закарпатской — пять случаев;
  • Днепропетровской, Ровенской и Черновицкой — по три случая;
  • Киевской — два случая;
  • Ивано-Франковской и Черниговской областях — по одному случаю.
Змея
Змея. Фото: Pexels

Как не стать жертвой ядовитых змей

  • Выбирайте одежду, которая защитит от укусов;
  • проверяйте место привала. В любом случае не касайтесь руками непроверенных предметов;
  • не совершайте резких движений и не приближайтесь. Замрите и подождите, когда увидели змею. Как только она отползет, без резких движений отойдите.

"Не пытайтесь поймать или убить змею, ведь эти пресмыкающиеся проявляют агрессию только в случае опасности", — говорится в сообщении.

Если вас укусила змея, нужно как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь.

При укусах змей нельзя высасывать яд, накладывать жгут, прижигать рану и употреблять алкоголь.

Напомним, в Киевской области в селе Гребени мужчину укусила змея. Сначала потерпевшего пытались спасти в Кагарлыке, но затем отправили в Киевскую реанимацию.

Также мы писали, что в Украине обитают три вида ядовитых гадюк. Их яд опасен, но в большинстве случаев несмертельный.

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