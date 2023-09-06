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"Я їх на суд віддам військовим": Гордон прокоментував конфлікт на Хрещатику

6 вересня 2023 21:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Я їх на суд віддам військовим": Гордон прокоментував конфлікт на Хрещатику
Журналіст Дмитро Гордон. Фото: Tabloid
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Журналіст Дмитро Гордон дав коментар з приводу свого конфлікту з чоловіком у військовій формі, який відбувся на Хрещатику. Він запевнив, що віддасть цю людину на суд справжніх військових. 

Про це Гордон завив у відео, яке було опубліковане на сторінці gordon.news в Instagram.

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"Почали тут писати, що Гордон образив військового. Я що, схожий на людину, яка може образити військових? Я схожий на такого? Подивіться!" — емоційно заявив журналіст.

Він також наголосив, таких людей, які в тилу одягають військову форму, він готовий віддати на суд військових.

"Я покажу, що це за військові. Більше того, я віддам їх на суд військовим. Щоб військові пояснили, як воно — поки вони в окопах воюють, одягати форму і виконувати чиїсь брудні замовлення. Різних Поворознюків, Петрових, Івнових та інших", — заявив Гордон.

Журналіст Дмитро Гордон прокоментував свій конфлікт із чоловіком у військовій формі. Це сталося на вулиці Хрещатик у Києві. 

Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

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