"Я их на суд отдам военным": Гордон прокомментировал конфликт на Крещатике
Журналист Дмитрий Гордон дал комментарий по поводу своего конфликта с мужем в военной форме, состоявшемся на Крещатике. Он заверил, что отдаст этого человека в суд настоящих военных.
Об этом Гордон завил в видео, которое было опубликовано на странице gordon.news в Instagram.
Гордон не признает себя виновным
"Начали здесь писать, что Гордон оскорбил военного. Я что, похож на человека, который может оскорбить военных? Я похож на такого? Посмотрите!", — эмоционально заявил журналист.
Он также подчеркнул, что таких людей, которые в тылу одевают военную форму, он готов отдать на суд военных.
"Я покажу, что это за военные. Более того, я отдам их на суд военным. Чтобы военные объяснили, как оно - пока они в окопах воюют, одевать форму и выполнять чьи-то грязные заказы. Разных Поворознюков, Петровых, Ивновых и других", — заявил Гордон.
Журналист Дмитрий Гордон прокомментировал свой конфликт с мужем в военной форме. Это произошло на улице Крещатик в Киеве.
Известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужа в военной форме . Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.