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"Я их на суд отдам военным": Гордон прокомментировал конфликт на Крещатике

6 сентября 2023 21:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Я их на суд отдам военным": Гордон прокомментировал конфликт на Крещатике
Журналист Дмитрий Гордон. Фото: Tabloid
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Журналист Дмитрий Гордон дал комментарий по поводу своего конфликта с мужем в военной форме, состоявшемся на Крещатике. Он заверил, что отдаст этого человека в суд настоящих военных.

Об этом Гордон завил в видео, которое было опубликовано на странице gordon.news в Instagram.

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"Начали здесь писать, что Гордон оскорбил военного. Я что, похож на человека, который может оскорбить военных? Я похож на такого? Посмотрите!", — эмоционально заявил журналист.

Он также подчеркнул, что таких людей, которые в тылу одевают военную форму, он готов отдать на суд военных.

"Я покажу, что это за военные. Более того, я отдам их на суд военным. Чтобы военные объяснили, как оно - пока они в окопах воюют, одевать форму и выполнять чьи-то грязные заказы. Разных Поворознюков, Петровых, Ивновых и других", — заявил Гордон.

Журналист Дмитрий Гордон прокомментировал свой конфликт с мужем в военной форме. Это произошло на улице Крещатик в Киеве.

Известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужа в военной форме . Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

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