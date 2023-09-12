Як правильно писати "нажаль" чи "на жаль": відповідь мовознавців
В Україні зростає кількість людей, які переходять на державну мову. Проте під час вивчення мови виникає багато запитань, які турбують багатьох українців.
Про те, як писати прислівник "на жаль" розповіли у Gosta Media.
Особливість слова
Перший раз написання цього слова зафіксували ще у 1929 році у словнику Голоскевича. Проте воно не втратило своєї актуальності та досі лунає з вуст багатьох жителів України. Попри свою популярність, дехто й досі не знає, як його писати.
"Написання базується на структурі — службові частини мови (прийменник) + іменник. В даному випадку "на" — це прийменник, а "жаль" — іменник", — йдеться у повідомленні.
Тому слово "на жаль" ми пишемо окремо.
Чому люди допускають такі помилки
Також у виданні наголосили на причинах, чому люди допускаються помилок при написанні та пишуть це словосполучення разом. Серед них:
- "Оманливість" фонетичної транскрипції, тобто слово вимовляється дуже швидко, тому є думка, що воно і пишеться разом.
- Аналогія з іншими словами. Люди можуть порівнювати "на жаль" зі словами "напевно", "назавжди".
- Недостатня освіченість з правопису.
- Звичка. Людина просто звикає до неправильного написання, адже може часто бачити такі помилки на інших ресурсах або в листуванні.
Нагадаємо, в Україні часто використовують фразу "Я йому дзвонив". Також нерідко можна почути "Я йому зателефонував". Як виявилось, один із цих варіантів неправильний.