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Як правильно писати "нажаль" чи "на жаль": відповідь мовознавців

12 вересня 2023 00:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Як правильно писати "нажаль" чи "на жаль": відповідь мовознавців
Учень думає. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні зростає кількість людей, які переходять на державну мову. Проте під час вивчення мови виникає багато запитань, які турбують багатьох українців.

Про те, як писати прислівник "на жаль" розповіли у Gosta Media.

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Особливість слова

Перший раз написання цього слова зафіксували ще у 1929 році у словнику Голоскевича. Проте воно не втратило своєї актуальності та досі лунає з вуст багатьох жителів України. Попри свою популярність, дехто й досі не знає, як його писати. 

"Написання базується на структурі — службові частини мови (прийменник) + іменник. В даному випадку "на" — це прийменник, а "жаль" — іменник", — йдеться у повідомленні.

Тому слово "на жаль" ми пишемо окремо. 

Чому люди допускають такі помилки

Також у виданні наголосили на причинах, чому люди допускаються помилок при написанні та пишуть це словосполучення разом. Серед них:

  • "Оманливість" фонетичної транскрипції, тобто слово вимовляється дуже швидко, тому є думка, що воно і пишеться разом.
  • Аналогія з іншими словами. Люди можуть порівнювати "на жаль" зі словами "напевно", "назавжди".
  • Недостатня освіченість з правопису.
  • Звичка. Людина просто звикає до неправильного написання, адже може часто бачити такі помилки на інших ресурсах або в листуванні. 

Нагадаємо, в Україні часто використовують фразу "Я йому дзвонив". Також нерідко можна почути "Я йому зателефонував". Як виявилось, один із цих варіантів неправильний.

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