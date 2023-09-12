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Как правильно писать "нажаль" или "на жаль": ответ языковедов

12 сентября 2023 00:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как правильно писать "нажаль" или "на жаль": ответ языковедов
Ученик думает. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине растет количество людей, переходящих на государственный язык. Однако при изучении языка возникает много вопросов, которые волнуют многих украинцев.

О том, как писать наречие "на жаль" рассказали в Gosta Media.

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Особенность слова

Первый раз написание этого слова было зафиксировано еще в 1929 году в словаре Голоскевича. Однако оно не потеряло своей актуальности и до сих пор звучит из уст многих жителей Украины. Несмотря на свою популярность, некоторые до сих пор не знают, как его писать.

"Написание базируется на структуре — служебные части языка (предлог) + существительное. В данном случае "на" — это предлог, а "жаль" — существительное", — говорится в сообщении.

Поэтому слово "на жаль" мы пишем раздельно.

Почему люди допускают такие ошибки

Также в издании отметили причины, почему люди допускают ошибки при написании и пишут это словосочетание слитно. Среди них:

  • "Обманчивость" фонетической транскрипции, то есть слово произносится очень быстро, поэтому есть мнение, что оно и пишется вместе.
  • Аналогия с другими словами. Люди могут сравнивать "на жаль" со словами "напевно", "назавжди".
  • Недостаточная образованность по правописанию.
  • Привычка. Человек просто привыкает к неправильному написанию, ведь может часто видеть такие ошибки на других ресурсах или в переписке.

Напомним, в Украине часто используют фразу "Я йому дзвонив". Также нередко можно услышать "Я йому зателефонував". Как оказалось, один из этих вариантов неверен.

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