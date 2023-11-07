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Як ВПО придбати житло за програмою єОселя

7 листопада 2023 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як ВПО придбати житло за програмою єОселя
Внутрішньо переміщені особи. Фото: DW
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні внутрішньо переміщені особи можуть придбати житло за програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя". За рік такою можливістю скористалися вже понад 4 тис. українських родин.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Як ВПО придбати житло за програмою єОселя

"3 1 серпня 2023 року на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням можуть претендувати, в тому числі внутрішньо переміщені особи. Станом на 23 жовтня правом на отримання доступного іпотечного кредиту на житло скористалися 19 сімей з-поміж ВПО", — зазначили у повідомленні.

Так, кількість заявок від переселенців поступово зростає.

Відповідно до умов програми ВПО мають змогу придбати житло на вигідних умовах — на строк до 20 років під фіксовану ставку 7% річних у гривні на весь період кредиту.

Іпотеку за програмою єОселя можна оформити на:

  • житло, що будується в акредитованих уповноваженими субʼєктами (банками) обʼєктах;
  • зареєстроване відповідно до законодавства житло, розташоване у багатоквартирних будинках, прийнятих в експлуатацію не раніше ніж за 3 роки до дати укладення кредитного договору.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни українці частіше почали цікавитися страхуванням свого житла. Юрист пояснив, чи відшкодує страхова компанія пошкодження житла через "прильоти".

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