Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Как ВПЛ приобрести жилье по программе єОселя arrow

Как ВПЛ приобрести жилье по программе єОселя

7 ноября 2023 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как ВПЛ приобрести жилье по программе єОселя
Внутренне перемещенные лица. Фото: DW
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине внутренне перемещенные лица могут приобрести жилье по программе льготного ипотечного кредитования "єОселя". За год такой возможностью воспользовались уже более 4 тысяч украинских семей.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Читайте также:

Как ВПЛ приобрести жилье по программе єОселя

"3 1 августа 2023 года на обеспечение доступным ипотечным кредитованием могут претендовать, в том числе внутренне перемещенные лица. По состоянию на 23 октября правом на получение доступного ипотечного кредита на жилье воспользовались 19 семей из ВПЛ", — отметили в сообщении.

Так, количество заявок от переселенцев постепенно растет.

Согласно условиям программы ВПЛ могут приобрести жилье на выгодных условиях — сроком до 20 лет под фиксированную ставку 7% годовых в гривне на весь период кредита.

Ипотеку по программе єОселя можно оформить на:

  • жилье, строящееся в аккредитованных уполномоченными субъектами (банками) объектах;
  • зарегистрированное в соответствии с законодательством жилье, расположенное в многоквартирных домах, принятых в эксплуатацию не ранее чем за 3 года до даты заключения кредитного договора.

Напомним, что с началом полномасштабной войны украинцы чаще стали интересоваться страхованием жилья. Юрист объяснил, возместит ли страховая компания повреждение жилья из-за "прилетов".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме