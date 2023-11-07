Как ВПЛ приобрести жилье по программе єОселя

Внутренне перемещенные лица. Фото: DW

В Украине внутренне перемещенные лица могут приобрести жилье по программе льготного ипотечного кредитования "єОселя". За год такой возможностью воспользовались уже более 4 тысяч украинских семей.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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"3 1 августа 2023 года на обеспечение доступным ипотечным кредитованием могут претендовать, в том числе внутренне перемещенные лица. По состоянию на 23 октября правом на получение доступного ипотечного кредита на жилье воспользовались 19 семей из ВПЛ", — отметили в сообщении.

Так, количество заявок от переселенцев постепенно растет.

Согласно условиям программы ВПЛ могут приобрести жилье на выгодных условиях — сроком до 20 лет под фиксированную ставку 7% годовых в гривне на весь период кредита.

Ипотеку по программе єОселя можно оформить на:

жилье, строящееся в аккредитованных уполномоченными субъектами (банками) объектах;

зарегистрированное в соответствии с законодательством жилье, расположенное в многоквартирных домах, принятых в эксплуатацию не ранее чем за 3 года до даты заключения кредитного договора.

Напомним, что с началом полномасштабной войны украинцы чаще стали интересоваться страхованием жилья. Юрист объяснил, возместит ли страховая компания повреждение жилья из-за "прилетов".