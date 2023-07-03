Як вступити до ЗВО онлайн: інструкція МОН
Міністерство освіти й науки надало інструкції для абітурієнтів про подання документів до університетів через інтернет. Зокрема потрібно пройти кілька етапів.
Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
Створення персонального облікового запису
Абітурієнти можуть створити свій особистий обліковий запис з 1 липня, незалежно від початку прийому заявок. На вебсторінці слід зазначити:
- ім'я користувача (адреса електронної пошти, якою ви керуєте);
- секретне слово;
- ідентифікаційний номер та серію освітнього документа;
- номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ або тип та номер документа, що підтверджує особу, або РНОКПП (ІПН);
- телефонні номери зв'язку;
- завантажити фото.
При необхідності до системи можна додати додаткові освітні документи.
Вступ до творчих конкурсів
З 3 по 10 липня студенти мають зареєструватись на кваліфікаційні випробування в електронному обліковому записі.
Також рекомендується перевірити дату, час та місце проведення вступних іспитів — співбесід чи творчого конкурсу, які відбуватимуться з 7 по 18 липня.
"Якщо ви берете участь у співбесіді або творчому конкурсі, ви повинні подати обидва типи заявок в електронному акаунті", — пояснили в МОН.
Подання документів на підставі результатів ЗНО/НМТ З 19 по 31 липня слід подати заяви на вступ до обраного університету.
Для цього у своєму електронному обліковому записі потрібно вибрати:
- бажаний ступінь (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);
- основа для вступу (освіта);
- спеціальність; конкурсна пропозиція;
- форму освіти; джерело фінансування.
Також важливо вказати пріоритетність заяв та прикріпити мотиваційний лист.
З 19 липня, якщо іспити складено успішно, можна подавати заявку на вступ.
Творчі конкурси та співбесіди для контрактної форми навчання будуть проводитись до 31 липня.
"Зверніть увагу: заявки на вступні випробування не є заявками на вступ. Це два різні типи заявок", — уточнили в МОН.
Вступ з ЗНО/НМТ
У період з 19 по 31 липня вам потрібно буде заповнити заявку для вступу до університету своєї мрії.
Виконайте такі кроки у своєму особистому кабінеті:
- виберіть рівень навчання (пребакалавр, бакалавр, магістр);
- вкажіть тип навчання (наприклад, очний);
- оберіть сферу спеціалізації; Визначтеся з варіантом конкурсної пропозиції;
- виберіть форму здобуття освіти;
- визначте джерело фінансування.
- не забудьте вказати пріоритети для поданих заявок та прикріпити мотиваційний лист.
Моніторинг статусу
До 5 серпня абітурієнти отримають рекомендації щодо зарахування.
Потім потрібно виконати такі дії:
- підтвердити своє рішення щодо вибору навчального закладу;
- виконати всі умови для зарахування;
- оформити договір про надання освітніх послуг.
Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило список документів, необхідних для вступу до вищих навчальних закладів Одеси. Дітям необхідно додатково надати копію військово-облікового документа.
Також ми писали, що в Україні вже відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит, який складали після школи ті, хто планує вступати до вишу. Отже, можна вважати, що вступна кампанія 2023 року розпочалася й абітурієнти, очікуючи на результати іспиту, думають куди подавати документи. Як варіант — навчання за кордоном .