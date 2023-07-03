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Як вступити до ЗВО онлайн: інструкція МОН

3 липня 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як вступити до ЗВО онлайн: інструкція МОН
Абітурієнти складають іспит. Фото: Мінреінтеграції
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство освіти й науки надало інструкції для абітурієнтів про подання документів до університетів через інтернет. Зокрема потрібно пройти кілька етапів.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Створення персонального облікового запису

Абітурієнти можуть створити свій особистий обліковий запис з 1 липня, незалежно від початку прийому заявок. На вебсторінці слід зазначити:

  • ім'я користувача (адреса електронної пошти, якою ви керуєте);
  • секретне слово;
  • ідентифікаційний номер та серію освітнього документа;
  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ або тип та номер документа, що підтверджує особу, або РНОКПП (ІПН);
  • телефонні номери зв'язку;
  • завантажити фото.

При необхідності до системи можна додати додаткові освітні документи.

Вступ до творчих конкурсів

З 3 по 10 липня студенти мають зареєструватись на кваліфікаційні випробування в електронному обліковому записі.

Також рекомендується перевірити дату, час та місце проведення вступних іспитів — співбесід чи творчого конкурсу, які відбуватимуться з 7 по 18 липня.

"Якщо ви берете участь у співбесіді або творчому конкурсі, ви повинні подати обидва типи заявок в електронному акаунті", — пояснили в МОН.

Подання документів на підставі результатів ЗНО/НМТ З 19 по 31 липня слід подати заяви на вступ до обраного університету.

Для цього у своєму електронному обліковому записі потрібно вибрати:

  • бажаний ступінь (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);
  • основа для вступу (освіта);
  • спеціальність; конкурсна пропозиція;
  • форму освіти; джерело фінансування.

Також важливо вказати пріоритетність заяв та прикріпити мотиваційний лист.

З 19 липня, якщо іспити складено успішно, можна подавати заявку на вступ.

Творчі конкурси та співбесіди для контрактної форми навчання будуть проводитись до 31 липня.

"Зверніть увагу: заявки на вступні випробування не є заявками на вступ. Це два різні типи заявок", — уточнили в МОН.

Вступ з ЗНО/НМТ

У період з 19 по 31 липня вам потрібно буде заповнити заявку для вступу до університету своєї мрії.

Виконайте такі кроки у своєму особистому кабінеті:

  • виберіть рівень навчання (пребакалавр, бакалавр, магістр);
  • вкажіть тип навчання (наприклад, очний);
  • оберіть сферу спеціалізації; Визначтеся з варіантом конкурсної пропозиції;
  • виберіть форму здобуття освіти;
  • визначте джерело фінансування.
  • не забудьте вказати пріоритети для поданих заявок та прикріпити мотиваційний лист.

Моніторинг статусу

До 5 серпня абітурієнти отримають рекомендації щодо зарахування.

Потім потрібно виконати такі дії:

  • підтвердити своє рішення щодо вибору навчального закладу;
  • виконати всі умови для зарахування;
  • оформити договір про надання освітніх послуг.

Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило список документів, необхідних для вступу до вищих навчальних закладів Одеси. Дітям необхідно додатково надати копію військово-облікового документа.

Також ми писали, що в Україні вже відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит, який складали після школи ті, хто планує вступати до вишу. Отже, можна вважати, що вступна кампанія 2023 року розпочалася й абітурієнти, очікуючи на результати іспиту, думають куди подавати документи. Як варіант — навчання за кордоном .

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