Як вступити до ЗВО онлайн: інструкція МОН

Абітурієнти складають іспит. Фото: Мінреінтеграції

Міністерство освіти й науки надало інструкції для абітурієнтів про подання документів до університетів через інтернет. Зокрема потрібно пройти кілька етапів.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Читайте також:

Створення персонального облікового запису

Абітурієнти можуть створити свій особистий обліковий запис з 1 липня, незалежно від початку прийому заявок. На вебсторінці слід зазначити:

ім'я користувача (адреса електронної пошти, якою ви керуєте);

секретне слово;

ідентифікаційний номер та серію освітнього документа;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ або тип та номер документа, що підтверджує особу, або РНОКПП (ІПН);

телефонні номери зв'язку;

завантажити фото.

При необхідності до системи можна додати додаткові освітні документи.

Вступ до творчих конкурсів

З 3 по 10 липня студенти мають зареєструватись на кваліфікаційні випробування в електронному обліковому записі.

Також рекомендується перевірити дату, час та місце проведення вступних іспитів — співбесід чи творчого конкурсу, які відбуватимуться з 7 по 18 липня.

"Якщо ви берете участь у співбесіді або творчому конкурсі, ви повинні подати обидва типи заявок в електронному акаунті", — пояснили в МОН.

Подання документів на підставі результатів ЗНО/НМТ З 19 по 31 липня слід подати заяви на вступ до обраного університету.

Для цього у своєму електронному обліковому записі потрібно вибрати:

бажаний ступінь (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);

основа для вступу (освіта);

спеціальність; конкурсна пропозиція;

форму освіти; джерело фінансування.

Також важливо вказати пріоритетність заяв та прикріпити мотиваційний лист.

З 19 липня, якщо іспити складено успішно, можна подавати заявку на вступ.

Творчі конкурси та співбесіди для контрактної форми навчання будуть проводитись до 31 липня.

"Зверніть увагу: заявки на вступні випробування не є заявками на вступ. Це два різні типи заявок", — уточнили в МОН.

Вступ з ЗНО/НМТ

У період з 19 по 31 липня вам потрібно буде заповнити заявку для вступу до університету своєї мрії.

Виконайте такі кроки у своєму особистому кабінеті:

виберіть рівень навчання (пребакалавр, бакалавр, магістр);

вкажіть тип навчання (наприклад, очний);

оберіть сферу спеціалізації; Визначтеся з варіантом конкурсної пропозиції;

виберіть форму здобуття освіти;

визначте джерело фінансування.

не забудьте вказати пріоритети для поданих заявок та прикріпити мотиваційний лист.

Моніторинг статусу

До 5 серпня абітурієнти отримають рекомендації щодо зарахування.

Потім потрібно виконати такі дії:

підтвердити своє рішення щодо вибору навчального закладу;

виконати всі умови для зарахування;

оформити договір про надання освітніх послуг.

Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило список документів, необхідних для вступу до вищих навчальних закладів Одеси. Дітям необхідно додатково надати копію військово-облікового документа.

Також ми писали, що в Україні вже відбувся єдиний державний кваліфікаційний іспит, який складали після школи ті, хто планує вступати до вишу. Отже, можна вважати, що вступна кампанія 2023 року розпочалася й абітурієнти, очікуючи на результати іспиту, думають куди подавати документи. Як варіант — навчання за кордоном .