Как поступить в ВУЗ онлайн: инструкция Минобразования
Министерство образования и науки представило инструкции для абитуриентов о подаче документов в университеты через интернет. В частности, нужно пройти несколько этапов.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Создание персонального аккаунта
Абитуриенты могут создать свой личный аккаунт с 1 июля, не зависимо от начала приема заявок. На веб-странице следует указать:
- пользовательское имя (адрес электронной почты, которым вы управляете);
- секретное слово;
- идентификационный номер и серию образовательного документа;
- номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО/НМТ или тип и номер документа, подтверждающего личность, или РНОКПП (ИНН);
- телефонные номера для связи;
- загрузить фото.
При необходимости в систему можно добавить дополнительные образовательные документы.
Поступление по творческим конкурсам
С 3 по 10 июля студенты должны зарегистрироваться на квалификационные испытания в электронном аккаунте.
Также рекомендуется проверить дату, время и место проведения вступительных экзаменов — собеседований или творческого конкурса, которые будут проходить с 7 по 18 июля.
"Если вы участвуете в собеседовании или творческом конкурсе, вы должны подать оба типа заявок в электронном аккаунте", — пояснили в МОН.
Подача документов на основании результатов ВНО/НМТ С 19 по 31 июля следует подать заявления на поступление в выбранный университет.
Для этого в своем электронном аккаунте нужно выбрать:
- желаемую степень (младший бакалавр, бакалавр, магистр);
- основание для поступления (образование);
- специальность; конкурсное предложение;
- форму образования; источник финансирования.
Также важно указать приоритетность заявлений и прикрепить мотивационное письмо.
С 19 июля, если экзамены сданы успешно, можно подавать заявку на поступление.
Творческие конкурсы и собеседования для контрактной формы обучения будут проводиться до 31 июля.
"Обратите внимание: заявки на вступительные испытания не являются заявками на поступление. Это два разных типа заявок”, — уточнили в МОН.
Поступление по ВНО/НМТ
В период с 19 по 31 июля вам предстоит заполнить заявку для поступления в университет своей мечты.
Выполните следующие шаги в своем личном кабинете:
- выберите уровень обучения (пребакалавр, бакалавр, магистр);
- укажите тип обучения (например, очное);
- выберите сферу специализации; Определитесь с вариантом конкурсного предложения;
- выберите форму получения образования;
- определите источник финансирования.
- не забудьте указать приоритеты для поданных заявок и прикрепить мотивационное письмо.
Мониторинг статуса
До 5 августа абитуриенты получат рекомендации по зачислению.
Затем нужно выполнить следующие действия:
- подтвердить свое решение по выбору учебного заведения;
- выполнить все условия для зачисления;
- оформить контракт на предоставление образовательных услуг.
Напомним, что Минобразования обнародовало список документов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения Одессы. Ребятам необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.
Также мы писали, что в Украине уже состоялся единственный государственный квалификационный экзамен, который сдавали после школы те, кто планирует поступать в вуз. Следовательно, можно считать, что вступительная кампания 2023 года началась и абитуриенты, ожидая результатов экзамена, думают куда подавать документы. Как вариант — обучение за рубежом.