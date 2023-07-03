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Как поступить в ВУЗ онлайн: инструкция Минобразования

3 июля 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Как поступить в ВУЗ онлайн: инструкция Минобразования
Абитуриенты сдают экзамен. Фото: МИнреинтеграции
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство образования и науки представило инструкции для абитуриентов о подаче документов в университеты через интернет. В частности, нужно пройти несколько этапов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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Создание персонального аккаунта 

Абитуриенты могут создать свой личный аккаунт с 1 июля, не зависимо от начала приема заявок. На веб-странице следует указать:

  • пользовательское имя (адрес электронной почты, которым вы управляете);
  • секретное слово; 
  • идентификационный номер и серию образовательного документа; 
  • номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО/НМТ или тип и номер документа, подтверждающего личность, или РНОКПП (ИНН); 
  • телефонные номера для связи; 
  • загрузить фото.

При необходимости в систему можно добавить дополнительные образовательные документы.

 Поступление по творческим конкурсам

 С 3 по 10 июля студенты должны зарегистрироваться на квалификационные испытания в электронном аккаунте.

Также рекомендуется проверить дату, время и место проведения вступительных экзаменов — собеседований или творческого конкурса, которые будут проходить с 7 по 18 июля.

"Если вы участвуете в собеседовании или творческом конкурсе, вы должны подать оба типа заявок в электронном аккаунте", — пояснили в МОН. 

Подача документов на основании результатов ВНО/НМТ С 19 по 31 июля следует подать заявления на поступление в выбранный университет.

Для этого в своем электронном аккаунте нужно выбрать:

  • желаемую степень (младший бакалавр, бакалавр, магистр); 
  • основание для поступления (образование); 
  • специальность; конкурсное предложение; 
  • форму образования; источник финансирования. 

Также важно указать приоритетность заявлений и прикрепить мотивационное письмо.

С 19 июля, если экзамены сданы успешно, можно подавать заявку на поступление.

Творческие конкурсы и собеседования для контрактной формы обучения будут проводиться до 31 июля.

"Обратите внимание: заявки на вступительные испытания не являются заявками на поступление. Это два разных типа заявок”, — уточнили в МОН.

Поступление по ВНО/НМТ

В период с 19 по 31 июля вам предстоит заполнить заявку для поступления в университет своей мечты.

Выполните следующие шаги в своем личном кабинете:

  • выберите уровень обучения (пребакалавр, бакалавр, магистр); 
  • укажите тип обучения (например, очное); 
  • выберите сферу специализации; Определитесь с вариантом конкурсного предложения; 
  • выберите форму получения образования; 
  • определите источник финансирования. 
  • не забудьте указать приоритеты для поданных заявок и прикрепить мотивационное письмо.

Мониторинг статуса 

До 5 августа абитуриенты получат рекомендации по зачислению.

Затем нужно выполнить следующие действия:

  • подтвердить свое решение по выбору учебного заведения; 
  • выполнить все условия для зачисления; 
  • оформить контракт на предоставление образовательных услуг.

Напомним, что Минобразования обнародовало список документов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения Одессы. Ребятам необходимо будет дополнительно предоставить копию военно-учетного документа.

Также мы писали, что в Украине уже состоялся единственный государственный квалификационный экзамен, который сдавали после школы те, кто планирует поступать в вуз. Следовательно, можно считать, что вступительная кампания 2023 года началась и абитуриенты, ожидая результатов экзамена, думают куда подавать документы. Как вариант — обучение за рубежом.

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