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Як зарезервувати номер телефону військового на два роки

26 червня 2023 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як зарезервувати номер телефону військового на два роки
Сім-картки в руках людини. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні з'явилася нова послуга для сімей військових. Відтепер мобільні оператори можуть зарезервувати номер телефону захисника. 

Про це повідомляє Мінцифри.

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Як зарезервувати номер телефону

"Українці, чиї близькі загинули або зникли безвісти, захищаючи країну, зможуть зарезервувати їхній номер телефону. Так він не потрапить до нового абонента протягом 2 років з дня останнього поповнення рахунку", — йдеться у повідомленні.

Для резерву номера телефону потрібно:

  • звернутися до служби підтримки оператора. Для користувачів lifecell: 0800205433. Для користувачів Kyivstar: 0800300466; 
  • повідомити номер телефону для резерву;
  • сказати від кого звернення.

Після цього вам прийде SMS з рішенням щодо запиту. 

У Мінцифри зазначили, що резервування можливе лише для активних номерів. Наразі послуга працює в тестовому режимі.

Пост
Допис Мінцифри. Фото: скриншот

Нагадаємо, у додатку "Дія" українці придбали вже понад 700 тисяч військових облігацій. Громадяни поповнили державний бюджет на 700 млн гривень.

Також ми писали, що повістки українським чоловікам через "Дію" не розсилатимуть. Такої ідеї немає навіть у планах Міністерства цифрової трансформації.

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