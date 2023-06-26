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Как зарезервировать номер телефона военного на два года

26 июня 2023 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как зарезервировать номер телефона военного на два года
Сим-карты в руках человека. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине появилась новая услуга семьям военных. Теперь мобильные операторы могут зарезервировать номер телефона защитника.

Об этом сообщает Минцифры.

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Как зарезервировать номер телефона

"Украинцы, чьи близкие погибли или пропали без вести, защищая страну, смогут зарезервировать их номер телефона. Так он не попадет к новому абоненту в течение 2 лет со дня последнего пополнения счета", — говорится в сообщении.

Для резерва номера телефона требуется:

  • обратиться в службу поддержки оператора. Для пользователей lifecell: 0800205433. Для пользователей Kyivstar: 0800300466;
  • сообщить номер телефона для резерва;
  • сказать от кого обращение.

После этого вам придет SMS с решением по запросу.

В Минцифры отметили, что резервирование возможно только для активных номеров. В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

Пост
Пост Минцифры. Фото: скриншот

Напомним, в приложении "Дія" украинцы приобрели уже более 700 тысяч военных облигаций. Граждане пополнили государственный бюджет на 700 млн гривен.

Также мы писали, что повестки украинским мужчинам через "Дію" не будут рассылать. Такой идеи нет даже в планах Министерства цифровой трансформации.

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