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Як змінилося суспільство під час війни: розповіла Юлія Тищенко в ефірі Новини.LIVE

17 серпня 2023 21:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як змінилося суспільство під час війни: розповіла Юлія Тищенко в ефірі Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Гостею вечірнього ефіру Новини.LIVE сьогодні, 17 серпня, стала співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко. Зокрема, вона розповість про те, як змінилося українське суспільство під час війни. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням  Новини.LIVE.

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Вечірній ефір

Також Юлія Тищенко проаналізує наратив про "розколене суспільство", розповість реінтеграцію людей з деокупованих територій та повернення українців до мирного життя.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року кількість українських біженців в ЄС сягнула 4,07 млн. Найбільше українців з початку війни виїхала до Німеччини.

 Також ми писали, що у Німеччині кількість українських біженців становить близько 1,08 мільйона громадян України. 

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