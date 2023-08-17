Як змінилося суспільство під час війни: розповіла Юлія Тищенко в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостею вечірнього ефіру Новини.LIVE сьогодні, 17 серпня, стала співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко. Зокрема, вона розповість про те, як змінилося українське суспільство під час війни.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Вечірній ефір

Також Юлія Тищенко проаналізує наратив про "розколене суспільство", розповість реінтеграцію людей з деокупованих територій та повернення українців до мирного життя.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року кількість українських біженців в ЄС сягнула 4,07 млн. Найбільше українців з початку війни виїхала до Німеччини.

Також ми писали, що у Німеччині кількість українських біженців становить близько 1,08 мільйона громадян України.