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Как изменилось общество во время войны: рассказала Юлия Тищенко в эфире Новини.LIVE

17 августа 2023 21:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как изменилось общество во время войны: рассказала Юлия Тищенко в эфире Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гостей вечернего эфира Новини.LIVE сегодня, 17 августа, стала соучредительница Национальной платформы устойчивости и сплоченности Юлия Тищенко. В частности, она расскажет о том, как изменилось украинское общество во время войны.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Также Юлия Тищенко проанализирует нарратив о "расколотом обществе", расскажет реинтеграцию людей с деоккупированных территорий и возвращение украинцев в мирную жизнь.

Напомним, по состоянию на июнь 2023 года количество украинских беженцев в ЕС достигло 4,07 млн. Больше всего украинцев с начала войны выехало в Германию.

Также мы писали, что в Германии количество украинских беженцев составляет около 1,08 миллиона граждан Украины.

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