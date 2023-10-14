Яка кількість усиновлення дітей з початку повномасштабної війни: дослідження

Хлопчик грається літаками. Фото: freepik.com

В Україні кількість усиновлень дітей зросла. Однак у порівнянні з періодом до повномасштабної російської агресії таких випадків значно менше.

Про це повідомляється на платформі Опендатабот.

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Зазначається, що з січня по серпень 2023 року в Україні усиновили 546 дітей, а за весь час повномасштабної російської агресії — близько 1,2 тисячі. Тим не менше, ці показники значно нижчі, ніж 2020 та 2021 років, коли було усиновлено відповідно 694 та 912 дітей.

Кількість усиновлень до і після початку повномасштабного вторгнення. Фото: скриншот

"Лідером за кількість усиновлень цьогоріч є Житомирська область — 48 дітей або 9%. Наступне місце вже третій рік поспіль посідає Дніпропетровська область — 44 дитини (8%). На третьому місці Київ, де було усиновлено 40 дітей (7%). Така позиція у топ-10 для столиці є найвищою за останні три роки", — йдеться в повідомленні.

Протягом минулих трьох років Одещина очолювала цей рейтинг з великим відривом. Наприклад, 2020 року було усиновлено 133 дитини, 2021 року — 143, а 2022 року — 98. Проте за 8 місяців цього року в Одеській області лише 26 дітей (5%) знайшли нові сім'ї.

Усиновлення в областях від початку повномасштабного вторгнення. Фото: скриншот

Нагадаємо, що процес усиновлення дитини в Україні буде спрощено. Міністерство соціальної політики планує мінімізувати бюрократичні бар'єри та запровадити автоматизацію процедур.