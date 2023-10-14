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Какое количество усыновления детей с начала полномасштабной войны: исследование

14 октября 2023 01:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какое количество усыновления детей с начала полномасштабной войны: исследование
Мальчик играет самолетами. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине количество усыновлений детей выросло. Однако по сравнению с периодом до полномасштабной российской агрессии таких случаев гораздо меньше.

Об этом сообщается на платформе Опендатабот.

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Какая ситуация с усыновлением детей в Украине

Отмечается, что с января по август 2023 года в Украине усыновили 546 детей, а за все время полномасштабной российской агрессии — около 1,2 тысячи. Тем не менее эти показатели значительно ниже в 2020 и 2021 годах, когда было усыновлено соответственно 694 и 912 детей.

Количество усыновлений до и после начала полномасштабного вторжения
Количество усыновлений до и после начала полномасштабного вторжения. Фото: скриншот

"Лидером за количество усыновлений в этом году является Житомирская область — 48 детей или 9%. Следующее место уже третий год занимает Днепропетровская область — 44 ребенка (8%). На третьем месте Киев, где было усыновлено 40 детей (7%). Такая позиция в топ-10 для столицы самая высокая за последние три года", — говорится в сообщении.

За прошедшие три года Одесская область возглавляла этот рейтинг с большим отрывом. Например, в 2020 году было усыновлено 133 ребенка, в 2021 году — 143, а в 2022 году — 98. Однако за 8 месяцев этого года в Одесской области только 26 детей (5%) обрели новые семьи.

Усыновление в областях с начала полномасштабного вторжения
Усыновление в областях с начала полномасштабного вторжения. Фото: скриншот

Напомним, что процесс усыновления ребенка в Украине будет упрощен. Министерство социальной политики планирует минимизировать бюрократические барьеры и внедрить автоматизацию процедур.

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