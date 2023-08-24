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Яке сьогодні свято 24 серпня: важливі свята в Україні та світі, в кого іменини

24 серпня 2023 00:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 24 серпня – день для України та світу, іменини та іменинники
Святкування Дня Незалежності України у Києві у 2020 році. Фото: Інформатор
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

24 серпня є дуже важливим днем для українського народу, адже він святкує День Незалежності своєї країни. У світі у цей день відзначають Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді, а також Міжнародний день дивної музики.

Новини.LIVE розповідає все про свята в Україні та світі, про цей день для вірян, про іменини та видатних іменинників 24 серпня.

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Який день 24 серпня?

Церковне свято

24 серпня віряни вшановують пам’ять святого мученика Євпла, який за своє життя був дияконом. Коли імператорське крісло посів Діоклетіан, який переслідував християн, він наказав посадити Євпла до в’язниці. Коли відбувся суд, Євпл зізнався, що він вірить у Господа.

Святой мученик Евпл
Зображення святого мученика Євпла. Фото ілюстративне: Pinterest

За це його почали різними способами мучити, щоб він відрікся від своєї віри. Але він відмовився це робити, через що йому відрубали голову.

Свята в Україні та світі

24 серпня в Україні відзначається дуже важливо свято — День Незалежності. Цього року український народ святкуватиме 32-гу річницю незалежності своєї країни. Саме 24 серпня 1991 року парламент України ухвалив Акт проголошення незалежності України.

Украинский флаг и Монумент Независимости в Киеве
Український прапор та Монумент Незалежностті в Києві. Фото: УНІАН

Ще у цей день у світі відзначається Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді. Також 24 серпня в Україні та світі святкують Міжнародний день дивної музики.

Іменини 24 серпня

У четвер, 24 серпня, свої іменини святкують такі люди, як:

  • Олександр
  • Василь
  • Максим
  • Федір
  • Сусанна

Талісманом людини, яка народилася в цей день, вважається амазоніт, що має синьо-сіре забарвлення. Цей цікавий кристал є символом краси та незалежності. Здавна предки вважали цей кристал жіночим каменем та вірили у те, що він здатний омолодити шкіру.

Амазонит
Амазоніт, який є талісманом людини, народженої 24 серпня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники 24 серпня

У цей день на світ з’явилися такі відомі українські громадяни, як:

  • політик та громадський діяч Левко Лук'яненко (1928 рік)
  • оперний артист Богдан Базиликут (1938 рік)
  • журналіст, телеведучий та викладач Віктор Коваленко (1971 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, які існують традиції на День Державного Прапора України.

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята слід чекати у вересні 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати вчителю на перше вересня. 

 

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