Какой сегодня праздник 24 августа – день для Украины и мира, именины и именинники

Празднование Дня Независимости Украины в Киеве в 2020 году. Фото: Информатор

24 августа является очень важным днем для украинского народа, ведь он празднует День Независимости своей страны. В мире в этот день отмечают Международный день против нетерпения, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дрескоде, а также Международный день странной музыки.

Новини.LIVE рассказывает все о праздниках в Украине и мире, об этом дне для верующих, об именинах и выдающихся именинниках 24 августа.

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Какой день 24 августа?

Церковный праздник

24 августа веряны чтят память святого мученика Евпла, который за свою жизнь был диаконом. Когда императорское кресло занял Диоклетиан, преследовавший христиан, он отдал приказ посадить Евпла в тюрьму. Когда состоялся суд, Евпл признался, что верит в Господа.

Изображение святого мученика Евпла. Фото иллюстративное: Pinterest

За это его начали разными способами мучить, чтобы он отрекся от своей веры. Но он отказался это делать, из-за чего ему отрубили голову.

Праздники в Украине и мире

24 августа в Украине отмечается очень важный праздник — День Независимости. В этом году украинский народ будет праздновать 32-ю годовщину независимости своей страны. Именно 24 августа 1991 парламент Украины принял Акт провозглашения независимости Украины.

Украинский флаг и Монумент Независимости в Киеве. Фото: УНИАН

Еще в этот день в мире отмечается Международный день против нетерпения, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дрескоде. Также 24 августа в Украине и мире отмечают Международный день странной музыки.

Именины 24 августа

В четверг, 24 августа, свои именины празднуют такие люди, как:

Александр

Василий

Максим

Федор

Сусанна

Талисманом человека, родившегося в этот день, считается амазонит, имеющий сине-серую окраску. Этот интересный кристалл является символом красоты и независимости. Издавна предки считали этот кристалл женским камнем и верили в то, что он способен омолодить кожу.

Амазонит, являющийся талисманом человека, рожденного 24 августа. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники 24 августа

В этот день на свет появились такие известные украинские граждане, как:

политик и общественный деятель Левко Лукьяненко (1928 год)

оперный артист Богдан Базиликут (1938 год)

журналист, телеведущий и преподаватель Виктор Коваленко (1971)

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