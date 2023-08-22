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Що категорично не можна робити на День Незалежності України 2023

22 серпня 2023 06:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що не можна робити на День Незалежності України – заборони та прикмети 24 серпня
Люди, які обгорнуті українським флагом. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

24 серпня в Україні відзначається одне з найважливіших для українського народу свят — День Незалежності. Варто знати, що категорично забороняється робити у цей день та які існують народні прикмети з давніх часів.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони та народні прикмети на День Незалежності України.

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Як в Україні святкують День Незалежності?

Україна стала незалежною ще у 1991 році, коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України. Щорічно це свято відзначається 24 серпня, хоча спочатку його святкували 16 липня. У цей день у мирний час в Україні влаштовуються грандіозні заходи.

У столиці та інших містах України відбуваються різні масштабні паради з військовою технікою та військовими з різних підрозділів.

Украинский ребенок, стоящий на уничтоженной российской технике
Українська дитина, яка стоїть на знищеній російській техниці. Фото: The Mirror

Люди у цей день одягають вишиванку та відвідують різні виставки. Інші ж влаштовують пікніки та смажать шашлики.

Предки у цей день мали певні страхи того, що не можна робити 24 серпня людям. Тому варто знати, які існують головні заборони та які є народні прикмети, в які вірили предки у давні часи.

Головні заборони 24 серпня

У цей день краще не гуляти наодинці, особливо після того, як сіло сонце, та не можна відвідувати ліс. Крім того, 24 серпня не можна й купатися у відкритих водоймах. У цей день ще триває Успенський піст, тому не можна їсти занадто багато.

Також на День Незалежності України не можна пити алкогольні напої та влаштовувати грандіозні веселощі. Не варто у цей день також бути ледарями, думати про власні страхи та скаржитися на долю.

Народні прикмети 24 серпня

Предки у цей день спостерігали за погодою надворі, щоб визначити, яким він буде. Наприклад, якщо раптом перестав дути вітер, який був протягом декількох днів, слід чекати на гарну погоду. Якщо задощить під час сходу сонця, варто очікувати негоду на декілька днів.

Дождь во время восхода солнца
Дощ під час сходу сонця. Фото: Pixabay

Якщо вранці над водоймами здійнявся туман, такими ж будуть ще декілька днів. А якщо 24 серпня на небі новий місяць, а погода ясна, у вересні дуже рідко дощитиме.

Нагадаємо, ми писали про те, чи відпочиватимуть українці на День Незалежності 24 серпня. 

Раніше ми розповідали про неймовірні рекорди, які встановили українці за 32 роки незалежності України.

Також ми повідомляли про те, куди можна поїхати відпочивати на День Незалежності України.

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