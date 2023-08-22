Що не можна робити на День Незалежності України – заборони та прикмети 24 серпня

Люди, які обгорнуті українським флагом. Фото: Freepik

24 серпня в Україні відзначається одне з найважливіших для українського народу свят — День Незалежності. Варто знати, що категорично забороняється робити у цей день та які існують народні прикмети з давніх часів.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони та народні прикмети на День Незалежності України.

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Україна стала незалежною ще у 1991 році, коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України. Щорічно це свято відзначається 24 серпня, хоча спочатку його святкували 16 липня. У цей день у мирний час в Україні влаштовуються грандіозні заходи.

У столиці та інших містах України відбуваються різні масштабні паради з військовою технікою та військовими з різних підрозділів.

Українська дитина, яка стоїть на знищеній російській техниці. Фото: The Mirror

Люди у цей день одягають вишиванку та відвідують різні виставки. Інші ж влаштовують пікніки та смажать шашлики.

Предки у цей день мали певні страхи того, що не можна робити 24 серпня людям. Тому варто знати, які існують головні заборони та які є народні прикмети, в які вірили предки у давні часи.

Головні заборони 24 серпня

У цей день краще не гуляти наодинці, особливо після того, як сіло сонце, та не можна відвідувати ліс. Крім того, 24 серпня не можна й купатися у відкритих водоймах. У цей день ще триває Успенський піст, тому не можна їсти занадто багато.

Також на День Незалежності України не можна пити алкогольні напої та влаштовувати грандіозні веселощі. Не варто у цей день також бути ледарями, думати про власні страхи та скаржитися на долю.

Народні прикмети 24 серпня

Предки у цей день спостерігали за погодою надворі, щоб визначити, яким він буде. Наприклад, якщо раптом перестав дути вітер, який був протягом декількох днів, слід чекати на гарну погоду. Якщо задощить під час сходу сонця, варто очікувати негоду на декілька днів.

Дощ під час сходу сонця. Фото: Pixabay

Якщо вранці над водоймами здійнявся туман, такими ж будуть ще декілька днів. А якщо 24 серпня на небі новий місяць, а погода ясна, у вересні дуже рідко дощитиме.

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