Что нельзя делать на День Независимости Украины – запреты и приметы 24 августа

Люди, обернутые украинским флагом. Фото: Freepik

24 августа в Украине отмечается один из самых важных для украинского народа праздников — День Независимости. Следует знать, что категорически запрещается делать в этот день и какие существуют народные приметы с давних времен.

Новини.LIVE рассказывает о главных запретах и народных приметах на День Независимости Украины.

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Украина стала независимой еще в 1991 году, когда был принят Акт провозглашения независимости Украины. Ежегодно этот праздник отмечается 24 августа, хотя поначалу его праздновали 16 июля. В этот день в мирное время в Украине проходят грандиозные мероприятия.

В столице и других городах Украины проходят различные масштабные парады с военной техникой и военными из разных подразделений.

Украинский ребенок, стоящий на уничтоженной российской технике. Фото: The Mirror

Люди в этот день одевают вышиванку и посещают разные выставки. Другие же устраивают пикники и жарят шашлыки.

Предки в этот день испытывали определенные страхи того, что нельзя делать 24 августа людям. Поэтому следует знать, какие существуют главные запреты и какие есть народные приметы, в которые верили предки в давние времена.

Главные запреты 24 августа

В этот день лучше не гулять наедине, особенно после того, как село солнце, и нельзя посещать лес. Кроме того, 24 августа нельзя и купаться в открытых водоемах. В этот день продолжается Успенский пост, поэтому нельзя есть слишком много.

Также на День Независимости Украины нельзя пить алкогольные напитки и устраивать грандиозное веселье. Не стоит в этот день также быть бездельниками, думать о собственных страхах и жаловаться на судьбу.

Народные приметы 24 августа

Предки в этот день наблюдали за погодой на улице, чтобы определить, каким он будет. Например, если вдруг перестал дуть ветер, который был в течение нескольких дней, следует ждать хорошей погоды. Если задождит во время восхода солнца, стоит ожидать непогоду на несколько дней.

Дождь во время восхода солнца. Фото: Pixabay

Если утром над водоемами поднялся туман, такими будут еще несколько дней. А если 24 августа на небе новый месяц, а погода ясная, в сентябре будет очень редко идти дождь.

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