Яке сьогодні свято 25 серпня – релігія, свята в Україні та світі, іменини

Щасливі закохані люди, які насолоджуються один одним. Фото: Freepik

У п’ятницю, 25 серпня, в Україні та світі відзначається багато свят, зокрема, день народження операційної системи Linux та бляшанки, а також Всесвітній день нарциса та День примирливого поцілунку. Віряни у цей день вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити.

Новини.LIVE розповідає про головні свята, іменини та видатних іменинників 25 серпня.

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Який день 25 серпня?

Значення для вірян

25 серпня в церкві вшановують пам’ять святих мучеників Фотія й Аникити. Останній був військовим сановником, що побачив, як імператор Діоклетіан поставив на головній площі міста знаряддя для страти, щоб залякувати християн. За це імператор кинув Аникиту диким звірам, але до нього почав пеститися лев.

Після цього раптом розпочався дуже потужний землетрус, через який впало капище на честь Геркулеса, а всередині загинуло багато язичників. Імператор за це наказав знести Аникиті голову, але кат, який підняв меч, знепритомнів. Навіть полум’я згасло, в якому почали палити святого.

Святі мученики Фотій і Аникита. Фото ілюстративне: Pinterest

Після цього кинули його до казану, де кипіло олово, але воно охололо. Так Аникиту захищав Господь.

Фотій був племінником мученика та коли побачив, як він страждає, він одразу ж заявив царю, що боги ідолопоклонників ніщо у порівнянні з Істинним Богом. Імператор довго думав, як покарати чоловіків, а потім кинув їх до розпаленої печі, через що вони загинули.

Свята в Україні та світі

25 серпня в Україні та світі відзначають день народження операційної системи Linux, яка є символом програмного забезпечення з відкритим кодом. Також у цей день святкують Всесвітній день нарциса, який присвячений боротьбі з онкологією.

Людина, яка страждає від онкології. Фото: Freepik

Також 25 серпня — це День примирливого поцілунку, який заснувала американка Жаклін Мілгейт, та день народження бляшанки.

Іменини

25 серпня свої іменини святкують:

Олександр

Аникита

Капітон

Кастор

Паламон

Памфіл (Панфіл)

Сергій

Степан

Фотій

Талісман людини, яка з’явилася на світ у цей день, — це амазоніт. Предки вважали, цей камінь можна використовувати при варикозному розширенні вен. Також він є корисним для літніх людей, оскільки він покращує їхнє самопочуття.

Амазоніт, який є талісманом людини, народженої 25 серпня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

25 серпня на світ з’явилися такі відомі люди, як:

український письменник Павло Загребельний (1924 рік)

український літературознавець і політик Микола Жулинський (1940 рік)

сейсмолог та учасник Євромайдану Юрій Вербицький (1963 рік)

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