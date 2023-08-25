Какой сегодня праздник 25 августа – религия, праздники в Украине и мире, именины

Какой сегодня праздник 25 августа: важные праздники в Украине и мире, именины
В пятницу, 25 августа, в Украине и мире отмечается много праздников, в частности, день рождения операционной системы Linux и жестяной банки, а также Всемирный день нарцисса и День примирительного поцелуя. Верующие в этот день чтят память мучеников Фотия и Аникиты.
Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках, именинах и выдающихся именинниках 25 августа.
Какой день 25 августа?
Значение для верующих
25 августа в церкви чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты. Последний был военным сановником, который увидел, как император Диоклетиан поставил на главной площади города орудие для казни, чтобы запугивать христиан. За это император бросил Аникиту диким зверям, но к нему начал лезть лев.
После этого вдруг началось мощнейшее землетрясение, из-за которого упало капище в честь Геркулеса, а внутри погибло много язычников. Император за это приказал снести Аниките голову, но палач, поднявший меч, потерял сознание. Даже пламя погасло, в котором начали жечть святого.
После этого бросили его в котел, где кипело олово, но оно остыло. Так Аникиту защищал Господь.
Фотий был племянником мученика и когда увидел, как он страдает, он сразу же заявил царю, что боги идолопоклонников ничто по сравнению с Истинным Богом. Император долго думал, как наказать мужчин, а затем бросил их в печь, из-за чего они погибли.
Праздники в Украине и мире
25 августа в Украине и мире отмечают день рождения операционной системы Linux, являющейся символом программного обеспечения с открытым кодом. Также в этот день отмечают Всемирный день нарцисса, посвященный борьбе с онкологией.
Также 25 августа — День примирительного поцелуя, который основала американка Жаклин Милгейт, и день рождения жестянки.
Именины
25 августа свои именины празднуют:
- Александр
- Аникита
- Капитон
- Кастор
- Поломон
- Памфил (Панфил)
- Сергей
- Степан
- Фотий
Талисман человека, появившегося на свет в этот день, — амазонит. Предки считали, что этот камень можно использовать при варикозном расширении вен. Также он полезен пожилым людям, поскольку он улучшает их самочувствие.
Выдающиеся именинники
25 августа на свет появились такие известные люди, как:
- украинский писатель Павел Загребельный (1924 год)
- украинский литературовед и политик Николай Жулинский (1940 год)
- сейсмолог и участник Евромайдана Юрий Вербицкий (1963 год)
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