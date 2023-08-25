Какой сегодня праздник 25 августа – религия, праздники в Украине и мире, именины

Счастливые влюбленные люди, которые наслаждаются друг другом. Фото: Freepik

В пятницу, 25 августа, в Украине и мире отмечается много праздников, в частности, день рождения операционной системы Linux и жестяной банки, а также Всемирный день нарцисса и День примирительного поцелуя. Верующие в этот день чтят память мучеников Фотия и Аникиты.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках, именинах и выдающихся именинниках 25 августа.

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Значение для верующих

25 августа в церкви чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты. Последний был военным сановником, который увидел, как император Диоклетиан поставил на главной площади города орудие для казни, чтобы запугивать христиан. За это император бросил Аникиту диким зверям, но к нему начал лезть лев.

После этого вдруг началось мощнейшее землетрясение, из-за которого упало капище в честь Геркулеса, а внутри погибло много язычников. Император за это приказал снести Аниките голову, но палач, поднявший меч, потерял сознание. Даже пламя погасло, в котором начали жечть святого.

Святые мученики Фотий и Аникита. Фото иллюстративное: Pinterest

После этого бросили его в котел, где кипело олово, но оно остыло. Так Аникиту защищал Господь.

Фотий был племянником мученика и когда увидел, как он страдает, он сразу же заявил царю, что боги идолопоклонников ничто по сравнению с Истинным Богом. Император долго думал, как наказать мужчин, а затем бросил их в печь, из-за чего они погибли.

Праздники в Украине и мире

25 августа в Украине и мире отмечают день рождения операционной системы Linux, являющейся символом программного обеспечения с открытым кодом. Также в этот день отмечают Всемирный день нарцисса, посвященный борьбе с онкологией.

Человек, страдающий от онкологии. Фото: Freepik

Также 25 августа — День примирительного поцелуя, который основала американка Жаклин Милгейт, и день рождения жестянки.

Именины

25 августа свои именины празднуют:

Александр

Аникита

Капитон

Кастор

Поломон

Памфил (Панфил)

Сергей

Степан

Фотий

Талисман человека, появившегося на свет в этот день, — амазонит. Предки считали, что этот камень можно использовать при варикозном расширении вен. Также он полезен пожилым людям, поскольку он улучшает их самочувствие.

Амазонит, являющийся талисманом человека, рожденного 25 августа. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

25 августа на свет появились такие известные люди, как:

украинский писатель Павел Загребельный (1924 год)

украинский литературовед и политик Николай Жулинский (1940 год)

сейсмолог и участник Евромайдана Юрий Вербицкий (1963 год)

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