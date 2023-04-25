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Яке свято відзначають 26 квітня: традиції, прикмети та заборони цього дня

25 квітня 2023 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Яке свято відзначають 26 квітня: традиції, прикмети та заборони цього дня
Свята Фомаїда Єгипетська. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 26 квітня, Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Віряни також будуть вшановувати пам'ять святої Фомаїди. Серед свят — Міжнародний день варіння картоплі, Свято незнайомих людей, День поріднених міст та День вилазок в паралельні світи.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі 26 квітня

  • У США святкують День батьків домашніх тварин, День брецеля-кренделя, День "Діти і тварини", День шкали Ріхтера;
  • в Індії — День успішних починань, або Акшая Тритья;
  • у Вірменії — День прикордонника;
  • у Танзанії — День об’єднання;
  • в Туркменістані — Свято ахалтекінського скакуна;
  • в деяких східноєвропейських країнах — Міжнародний день варіння картоплі.

Яке завтра релігійне свято 

Православною церквою 26 квітня шанується свята Фомаїда Єгипетська. Наші пращури називали цю пору Фомаїдою Медуницею.

Фомаида
Свята Фомаїда Єгипетська. Фото: google.com

У цей день люди відправлялися у ліс і збирали квіти медуниці, які треба заварювати як чай. Було вірування, що медунці властивий цілющий ефект.

Хто святкує іменини

  • Артемон;
  • Марфа;
  • Георгій;
  • Дмитро;
  • Хома.

Цей день в історії

  • 1514 рік — польський астроном Микола Копернік проводить своє перше спостереження за Сатурном;
  • 1783 рік — тринадцятилітній Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні;
  • 1840 рік — з друку виходить перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;
  • 1865 рік — Громадянська війна в США: армія конфедератів на чолі з Джозефом Джонстоном капітулює перед союзними військами в битві під Дюрнгемом (Південна Кароліна);
  • 1921 рік — в Лондоні на вулицях з'являється перший поліцейський патруль на мотоциклі;
  • 1939 рік — уряд Великої Британії приймає закон про обов'язкову військову службу;
  • 1945 рік — Україна входить до складу ООН як член-засновник;
  • 1986 рік — аварія на Чорнобильській АЕС, яку визнали однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства;
авария на Чернобыльской АЭС
Аварія на Чорнобильській АЕС. Фото: Wikipedia
  • 1999 рік — комп'ютерний вірус "Чорнобиль" ушкоджує, за різними оцінками, до пів мільйона комп'ютерів по всьому світі;
  • 2000 рік — президент України Леонід Кучма заявляє, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року;
  • 2001 рік — ВОІВ встановлює Всесвітній день інтелектуальної власності.

Народні прикмети та традиції

  • Дивилися, який сьогодні день: розпустився дуб, тоді літо буде теплим і сонячним;
  • квакають жаби — добре вродить овес;
  • йде дощ — на початку травня буде мокро;
  • голосно кричить зозуля — наближається справжнє тепло.

Що не можна робити в цей день

  • Не купуйте дорогі речі — така покупка виявиться марною в майбутньому;
  • не будуйте довгострокові плани;
  • жінки і дівчата не можуть фліртувати з чоловіками, адже можна на себе накликати серйозні захворювання.

Нагадаємо, в Україну нарешті суне тепло. У всіх регіонах температура повітря до кінця тижня буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

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