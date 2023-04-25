Яке свято відзначають 26 квітня: традиції, прикмети та заборони цього дня

Свята Фомаїда Єгипетська. Фото: google.com

Завтра, 26 квітня, Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Віряни також будуть вшановувати пам'ять святої Фомаїди. Серед свят — Міжнародний день варіння картоплі, Свято незнайомих людей, День поріднених міст та День вилазок в паралельні світи.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Читайте також:

Що святкують у світі 26 квітня

У США святкують День батьків домашніх тварин, День брецеля-кренделя, День "Діти і тварини", День шкали Ріхтера;

в Індії — День успішних починань, або Акшая Тритья;

у Вірменії — День прикордонника;

у Танзанії — День об’єднання;

в Туркменістані — Свято ахалтекінського скакуна;

в деяких східноєвропейських країнах — Міжнародний день варіння картоплі.

Яке завтра релігійне свято

Православною церквою 26 квітня шанується свята Фомаїда Єгипетська. Наші пращури називали цю пору Фомаїдою Медуницею.

Свята Фомаїда Єгипетська. Фото: google.com

У цей день люди відправлялися у ліс і збирали квіти медуниці, які треба заварювати як чай. Було вірування, що медунці властивий цілющий ефект.

Хто святкує іменини

Артемон;

Марфа;

Георгій;

Дмитро;

Хома.

Цей день в історії

1514 рік — польський астроном Микола Копернік проводить своє перше спостереження за Сатурном;

1783 рік — тринадцятилітній Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні;

1840 рік — з друку виходить перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1865 рік — Громадянська війна в США: армія конфедератів на чолі з Джозефом Джонстоном капітулює перед союзними військами в битві під Дюрнгемом (Південна Кароліна);

1921 рік — в Лондоні на вулицях з'являється перший поліцейський патруль на мотоциклі;

1939 рік — уряд Великої Британії приймає закон про обов'язкову військову службу;

1945 рік — Україна входить до складу ООН як член-засновник;

1986 рік — аварія на Чорнобильській АЕС, яку визнали однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства;

Аварія на Чорнобильській АЕС. Фото: Wikipedia

1999 рік — комп'ютерний вірус "Чорнобиль" ушкоджує, за різними оцінками, до пів мільйона комп'ютерів по всьому світі;

2000 рік — президент України Леонід Кучма заявляє, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року;

2001 рік — ВОІВ встановлює Всесвітній день інтелектуальної власності.

Народні прикмети та традиції

Дивилися, який сьогодні день: розпустився дуб, тоді літо буде теплим і сонячним;

квакають жаби — добре вродить овес;

йде дощ — на початку травня буде мокро;

голосно кричить зозуля — наближається справжнє тепло.

Що не можна робити в цей день

Не купуйте дорогі речі — така покупка виявиться марною в майбутньому;

не будуйте довгострокові плани;

жінки і дівчата не можуть фліртувати з чоловіками, адже можна на себе накликати серйозні захворювання.

Нагадаємо, в Україну нарешті суне тепло. У всіх регіонах температура повітря до кінця тижня буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.