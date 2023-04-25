Яке свято відзначають 26 квітня: традиції, прикмети та заборони цього дня
Завтра, 26 квітня, Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Віряни також будуть вшановувати пам'ять святої Фомаїди. Серед свят — Міжнародний день варіння картоплі, Свято незнайомих людей, День поріднених міст та День вилазок в паралельні світи.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
Що святкують у світі 26 квітня
- У США святкують День батьків домашніх тварин, День брецеля-кренделя, День "Діти і тварини", День шкали Ріхтера;
- в Індії — День успішних починань, або Акшая Тритья;
- у Вірменії — День прикордонника;
- у Танзанії — День об’єднання;
- в Туркменістані — Свято ахалтекінського скакуна;
- в деяких східноєвропейських країнах — Міжнародний день варіння картоплі.
Яке завтра релігійне свято
Православною церквою 26 квітня шанується свята Фомаїда Єгипетська. Наші пращури називали цю пору Фомаїдою Медуницею.
У цей день люди відправлялися у ліс і збирали квіти медуниці, які треба заварювати як чай. Було вірування, що медунці властивий цілющий ефект.
Хто святкує іменини
- Артемон;
- Марфа;
- Георгій;
- Дмитро;
- Хома.
Цей день в історії
- 1514 рік — польський астроном Микола Копернік проводить своє перше спостереження за Сатурном;
- 1783 рік — тринадцятилітній Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні;
- 1840 рік — з друку виходить перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;
- 1865 рік — Громадянська війна в США: армія конфедератів на чолі з Джозефом Джонстоном капітулює перед союзними військами в битві під Дюрнгемом (Південна Кароліна);
- 1921 рік — в Лондоні на вулицях з'являється перший поліцейський патруль на мотоциклі;
- 1939 рік — уряд Великої Британії приймає закон про обов'язкову військову службу;
- 1945 рік — Україна входить до складу ООН як член-засновник;
- 1986 рік — аварія на Чорнобильській АЕС, яку визнали однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства;
- 1999 рік — комп'ютерний вірус "Чорнобиль" ушкоджує, за різними оцінками, до пів мільйона комп'ютерів по всьому світі;
- 2000 рік — президент України Леонід Кучма заявляє, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року;
- 2001 рік — ВОІВ встановлює Всесвітній день інтелектуальної власності.
Народні прикмети та традиції
- Дивилися, який сьогодні день: розпустився дуб, тоді літо буде теплим і сонячним;
- квакають жаби — добре вродить овес;
- йде дощ — на початку травня буде мокро;
- голосно кричить зозуля — наближається справжнє тепло.
Що не можна робити в цей день
- Не купуйте дорогі речі — така покупка виявиться марною в майбутньому;
- не будуйте довгострокові плани;
- жінки і дівчата не можуть фліртувати з чоловіками, адже можна на себе накликати серйозні захворювання.
Нагадаємо, в Україну нарешті суне тепло. У всіх регіонах температура повітря до кінця тижня буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.