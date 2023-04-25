Какой праздник отмечают 26 апреля: традиции, приметы и запреты в этот день
Завтра, 26 апреля, Международный день памяти Чернобыля. Верующие также будут чтить память святой Фомаиды. Среди праздников — Международный день варки картофеля, Праздник незнакомых людей, День родственных городов и День вылазок в параллельные миры.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
Что празднуют в мире 26 апреля
- В США празднуют День родителей домашних животных, День брецеля-кренделя, День "Дети и животные", День шкалы Рихтера;
- в Индии — День успешных начинаний, или Акшая Тритья;
- в Армении — День пограничника;
- в Танзании — День объединения;
- в Туркменистане — Праздник ахалтекинского скакуна;
- в некоторых восточноевропейских странах — Международный день варки картофеля.
Какой завтра религиозный праздник
Православной церковью 26 апреля почитается святая Фомаида Египетская. Наши предки называли эту пору Фомаидой Медуницей.
В этот день люди отправлялись в лес и собирали цветы медуницы, которые надо заваривать как чай. Было верование, что медунице присущ целебный эффект.
Кто празднует именины
- Артемон;
- Марфа;
- Георгий;
- Дмитрий;
- Фома.
Этот день в истории
- 1514 — польский астроном Николай Коперник проводит свое первое наблюдение за Сатурном;
- 1783 — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне;
- 1840 год — из печати выходит первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;
- 1865 — Гражданская война в США: армия конфедератов во главе с Джозефом Джонстоном капитулирует перед союзными войсками в битве под Дюрнгемом (Южная Каролина);
- 1921 год — в Лондоне на улицах появляется первый полицейский патруль на мотоцикле;
- 1939 год — правительство Великобритании принимает закон об обязательной военной службе;
- 1945 год — Украина входит в состав ООН как член-основатель;
- 1986 год — авария на Чернобыльской АЭС, которую признали одной из величайших техногенных катастроф в истории человечества;
- 1999 год — компьютерный вирус "Чернобыль" повреждает, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру;
- 2000 год — президент Украины Леонид Кучма заявляет, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года;
- 2001 год — ВОИС устанавливает Всемирный день интеллектуальной собственности.
Народные приметы и традиции
- Смотрели, какой сегодня день: распустился дуб, тогда лето будет теплым и солнечным;
- квакают лягушки — хорошо уродится овес;
- идет дождь — в начале мая будет мокро;
- громко кричит кукушка — приближается настоящее тепло.
Что нельзя делать в этот день
- Не покупайте дорогие вещи — такая покупка окажется бесполезной в будущем;
- не стройте долгосрочные планы;
- женщины и девушки не могут флиртовать с мужчинами, ведь можно на себя навлечь серьезные заболевания.
Напомним, в Украине наконец-то сует тепло. Во всех регионах температура воздуха до конца недели будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.