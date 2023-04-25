Какой праздник отмечают 26 апреля: традиции, приметы и запреты в этот день

Святая Фомаида Египетская. Фото: google.com

Завтра, 26 апреля, Международный день памяти Чернобыля. Верующие также будут чтить память святой Фомаиды. Среди праздников — Международный день варки картофеля, Праздник незнакомых людей, День родственных городов и День вылазок в параллельные миры.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире 26 апреля

В США празднуют День родителей домашних животных, День брецеля-кренделя, День "Дети и животные", День шкалы Рихтера;

в Индии — День успешных начинаний, или Акшая Тритья;

в Армении — День пограничника;

в Танзании — День объединения;

в Туркменистане — Праздник ахалтекинского скакуна;

в некоторых восточноевропейских странах — Международный день варки картофеля.

Какой завтра религиозный праздник

Православной церковью 26 апреля почитается святая Фомаида Египетская. Наши предки называли эту пору Фомаидой Медуницей.

Святая Фомаида Египетская. Фото: google.com

В этот день люди отправлялись в лес и собирали цветы медуницы, которые надо заваривать как чай. Было верование, что медунице присущ целебный эффект.

Кто празднует именины

Артемон;

Марфа;

Георгий;

Дмитрий;

Фома.

Этот день в истории

1514 — польский астроном Николай Коперник проводит свое первое наблюдение за Сатурном;

1783 — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне;

1840 год — из печати выходит первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;

1865 — Гражданская война в США: армия конфедератов во главе с Джозефом Джонстоном капитулирует перед союзными войсками в битве под Дюрнгемом (Южная Каролина);

1921 год — в Лондоне на улицах появляется первый полицейский патруль на мотоцикле;

1939 год — правительство Великобритании принимает закон об обязательной военной службе;

1945 год — Украина входит в состав ООН как член-основатель;

1986 год — авария на Чернобыльской АЭС, которую признали одной из величайших техногенных катастроф в истории человечества;

Авария на Чернобыльской АЭС. Фото: Wikipedia

1999 год — компьютерный вирус "Чернобыль" повреждает, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру;

2000 год — президент Украины Леонид Кучма заявляет, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года;

2001 год — ВОИС устанавливает Всемирный день интеллектуальной собственности.

Народные приметы и традиции

Смотрели, какой сегодня день: распустился дуб, тогда лето будет теплым и солнечным;

квакают лягушки — хорошо уродится овес;

идет дождь — в начале мая будет мокро;

громко кричит кукушка — приближается настоящее тепло.

Что нельзя делать в этот день

Не покупайте дорогие вещи — такая покупка окажется бесполезной в будущем;

не стройте долгосрочные планы;

женщины и девушки не могут флиртовать с мужчинами, ведь можно на себя навлечь серьезные заболевания.

Напомним, в Украине наконец-то сует тепло. Во всех регионах температура воздуха до конца недели будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.