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Какой праздник отмечают 26 апреля: традиции, приметы и запреты в этот день

25 апреля 2023 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Какой праздник отмечают 26 апреля: традиции, приметы и запреты в этот день
Святая Фомаида Египетская. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 26 апреля, Международный день памяти Чернобыля. Верующие также будут чтить память святой Фомаиды. Среди праздников — Международный день варки картофеля, Праздник незнакомых людей, День родственных городов и День вылазок в параллельные миры.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире 26 апреля

  • В США празднуют День родителей домашних животных, День брецеля-кренделя, День "Дети и животные", День шкалы Рихтера;
  • в Индии — День успешных начинаний, или Акшая Тритья;
  • в Армении — День пограничника;
  • в Танзании — День объединения;
  • в Туркменистане — Праздник ахалтекинского скакуна;
  • в некоторых восточноевропейских странах — Международный день варки картофеля.

Какой завтра религиозный праздник

Православной церковью 26 апреля почитается святая Фомаида Египетская. Наши предки называли эту пору Фомаидой Медуницей.

Фомаида
Святая Фомаида Египетская. Фото: google.com

В этот день люди отправлялись в лес и собирали цветы медуницы, которые надо заваривать как чай. Было верование, что медунице присущ целебный эффект.

Кто празднует именины

  • Артемон;
  • Марфа;
  • Георгий;
  • Дмитрий;
  • Фома.

Этот день в истории

  • 1514 — польский астроном Николай Коперник проводит свое первое наблюдение за Сатурном;
  • 1783 — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне;
  • 1840 год — из печати выходит первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко;
  • 1865 — Гражданская война в США: армия конфедератов во главе с Джозефом Джонстоном капитулирует перед союзными войсками в битве под Дюрнгемом (Южная Каролина);
  • 1921 год — в Лондоне на улицах появляется первый полицейский патруль на мотоцикле;
  • 1939 год — правительство Великобритании принимает закон об обязательной военной службе;
  • 1945 год — Украина входит в состав ООН как член-основатель;
  • 1986 год — авария на Чернобыльской АЭС, которую признали одной из величайших техногенных катастроф в истории человечества;
авария на Чернобыльской АЭС
Авария на Чернобыльской АЭС. Фото: Wikipedia
  • 1999 год — компьютерный вирус "Чернобыль" повреждает, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру;
  • 2000 год — президент Украины Леонид Кучма заявляет, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года;
  • 2001 год — ВОИС устанавливает Всемирный день интеллектуальной собственности.

Народные приметы и традиции

  • Смотрели, какой сегодня день: распустился дуб, тогда лето будет теплым и солнечным;
  • квакают лягушки — хорошо уродится овес;
  • идет дождь — в начале мая будет мокро;
  • громко кричит кукушка — приближается настоящее тепло.

Что нельзя делать в этот день

  • Не покупайте дорогие вещи — такая покупка окажется бесполезной в будущем;
  • не стройте долгосрочные планы;
  • женщины и девушки не могут флиртовать с мужчинами, ведь можно на себя навлечь серьезные заболевания.

Напомним, в Украине наконец-то сует тепло. Во всех регионах температура воздуха до конца недели будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.

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