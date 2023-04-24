Радониця 2023 — традиції, заборони та правила поминання померлих

Віряни у церкві на свято Радониця. Фото: google.com

Радониця — особливе й радісне свято, оскільки символізує Воскресіння Христа і прийдешнє воскресіння усіх мертвих. Це стародавній день для поминання покійних, яке з прийняттям християнства переплелося з православними традиціями й стало батьківським днем. В народі його також називають Проводами або Гробками.

Розповідаємо важливі традиції цього дня, звичаї, прикмети та заборони.

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Коли Радониця у 2023 році

Згідно з церковним календарем, Радониця пов’язана зі святкуванням Великодня і припадає на дев’ятий день після цього великого свята, і щороку святкується у вівторок.

У 2023 році Великдень українці відзначали 16 квітня, а отже Радониця буде 25 квітня.

Що таке Радониця

Це язичницьке свято поминання покійних. Але коли на наших землях було прийнято християнство, воно стало відзначатися як батьківський день (мається на увазі, не тільки мама і тато, але і весь рід) й тісно переплелося з православними традиціями.

За християнськими звичаями, свято говорить про радісне Воскресіння Христа і прийдешнє воскресіння всіх мертвих. А саме слово "Радониця" перекладається як "радісна молитва про померлих".

Церковне свято Радониця. Фото: freepik.com

Радониця — традиції та звичаї свята

Радониця сповнена унікальними традиціями, що виникли на стику християнської віри та народного шанування предків.

"На Радуницю до обіду орють, після обіду плачуть, а ввечері скачуть", — говорить приказка.

Це означає, що з самого ранку слов'яни працювали, потім ходили на кладовища й після накривали поминальні столи, щоб вшанувати пам'ять покійних.

Хоча в цей день не належить плакати, вважається, що душі померлих разом з живими радіють Воскресінню Христовому.

Наші пращури на це свято обов'язково готували кутю, млинці, знову фарбували яйця, але вже тільки в зелений і жовтий (колір скорботи).

На могили померлих також заносили їжу. Частину, що призначалася для духів померлих, закопували в землю, а яйцями "христосалися з рідними" — розбивали об хрест.

Також померлим приносили живі квіти або сухоцвіти. Дуже популярними серед вірян є букетики освяченої верби. Можна завчасно посадити біля могили справжні рослини.

Вдома на підвіконні залишали склянку води та шматочки хліба, а ввечері під час поминальної вечері ставили на стіл три порожні тарілки, щоб померлі поснідали, пообідали та повечеряли. Решту їжі роздавали нужденним.

Традиції та звичаї свята Радониця. Фото: google.com

Для християн найважливішою традицією у цей день є молитва.

Молитва — головне, що люди можуть зробити для того, хто помер. Священнослужителі підкреслюють, молитва про близьких, молитва на цвинтарі біля могили покійного — обов’язок кожного православного християнина.

Особливу допомогу померлі отримують під час поминання їх у церкві. Перш ніж йти на кладовище, кому-небудь з родичів слід відвідати храм до початку служби, подати записку з ім’ям покійного для поминання у вівтарі. Також варто відслужити панахиду.

На кладовище варто принести лампадку — їх обов’язково запалюють на могилі. Церква рекомендує приносити на цвинтар свічки з чорними стрічками.

Радониця — традиції та звичаї свята. Фото: google.com

Що не можна робити на Радоницю

У цей день вірянам обов'язково треба дотримуватися певних правил, а також не порушувати заборони.

У батьківський вівторок не можна:

згадувати покійних нехорошим словом;

сумувати та плакати;

сваритися і лаятися;

голосно кричати, веселитися, сміятися на цвинтарі;

залишати їжу на кладовищі (церква це несхвалює);

влаштовувати на цвинтарі трапези;

оминати померлих алкоголем;

не можна брати на цвинтар сигарети, курити їх там;

ставити перед фотографією померлого горілку і чорний хліб;

сіяти та садити;

вінчатися.

Не варто нести на могили пластикові квіти — вони шкідливі для екології. Також краще не залишати на цвинтарі крашанки, шматочки пасок, іншу їжу, яка приваблює тварин.

Церква забороняє відвідувати кладовище немовлятам, вагітним жінкам, дітям до семи років. За народними повір’ями, молода душа змушує покійних згадати про земне життя і може викликати заздрість. А тому мертві можуть спробувати забрати її до себе.

Що не можна робити на Радоницю. Фото: freepik.com

Народні прикмети на Радоницю

Якщо на Радоницю піде дощ — чекай на багатий урожай.

Якщо на Радоницю вмитися дощовою водою — буде щастя.

Народжена на Радоницю дитина буде наділена тими ж якостями, які були у родича, якого поминали в цей день.

Сни в ніч на це свято можуть бути віщими.

Щоб побачити віщі сни, потрібно сходити на цвинтар і попросити про пророцтво померлого родича.

Народні прикмети на Радоницю. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про головні традиції, звичаї, обряди, а також важливі заборони у Радоницький тиждень.