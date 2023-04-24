Радоница 2023 — традиции, запреты и правила поминовения усопших

Верующие в церкви в праздник Радоница. Фото: google.com

Радоница — особенный и радостный праздник, поскольку символизирует Воскресение Христа и грядущее воскресение всех мертвых. Это древний день для поминовения усопших, которое с принятием христианства переплелось с православными традициями и стало родительским днем. В народе его также называют Проводами или Гробками.

Рассказываем важные традиции этого дня, обычаи, приметы и запреты.

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Когда Радоница в 2023 году

Согласно церковному календарю, Радоница связана с празднованием Пасхи и приходится на девятый день после этого великого праздника и ежегодно празднуется во вторник.

В 2023 году Пасху украинцы отмечали 16 апреля, а значит, Радоница будет 25 апреля.

Что такое Радоница

Это языческий праздник поминовения усопших. Но когда на наших землях было принято христианство, оно стало отмечаться как отцовский день (имеется в виду не только мама и папа, но и весь род) и тесно переплелось с православными традициями.

По христианским обычаям, праздник говорит о радостном Воскресении Христа и грядущем воскресении всех мертвых. А само слово "Радоница" переводится как "радостная молитва об умерших".

Церковный праздник Радоница. Фото: freepik.com

Радоница — традиции и обычаи праздника

Радоница полон уникальных традиций, возникших на стыке христианской веры и народного почитания предков.

"На Радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут", — говорит поговорка.

Это значит, что с самого утра славяне работали, потом ходили на кладбища и после накрывали поминальные столы, чтобы почтить память усопших.

Хотя в этот день не следует плакать, считается, что души умерших вместе с живыми радуются Воскресению Христову.

Наши предки приметили, что наши предки на этот день приготовляются к зиме.

На могилы умерших тоже заносили еду. Часть, предназначавшуюся для духов умерших, закапывали в землю, а яйцами "христосались с родными" — разбивали о крест.

Также умершим приносили живые цветы или сушеницы. Очень популярны среди верующих букетики освященной ивы. Можно заранее посадить у могилы настоящие растения.

Дома на подоконнике оставляли стакан воды и кусочки хлеба, а вечером во время поминального ужина ставили на стол три пустых тарелки, чтобы умершие позавтракали, пообедали и поужинали. Остальные еды раздавали нуждающимся.

Традиции и обычаи праздника Радоница. Фото: google.com

Для христиан самой важной традицией в этот день является молитва.

Молитва — главное, что люди могут сделать для умершего. Священнослужители подчеркивают, что молитва о близких, молитва на кладбище у могилы покойного — обязанность каждого православного христианина.

Особую помощь умершие получают при поминовении его в церкви. Прежде чем идти на кладбище, кому-нибудь из родственников следует посетить храм до начала службы, подать записку с именем покойного для поминовения в алтаре. Также стоит отслужить панихиду.

На кладбище следует принести лампадку — их обязательно зажигают на могиле. Церковь рекомендует приносить на кладбище свечи с черными лентами.

Радоница – традиции и обычаи праздника. Фото: google.com

Что нельзя делать на Радоницу

В этот день верующим обязательно нужно соблюдать определенные правила, а также не нарушать запрета.

В родительский вторник нельзя:

вспоминать усопших нехорошим словом;

грустить и плакать;

ссориться и ругаться;

громко кричать, веселиться, смеяться на кладбище;

оставлять пищу на кладбище (церковь это неодобряет);

устраивать на кладбище трапезы;

обходить умершим алкоголем;

нельзя брать на кладбище сигареты, курить их там;

ставить перед фотографией умершего водку и черный хлеб;

сеять и сажать;

венчаться.

Не стоит нести на могилы пластиковые цветы — они вредны для экологии. Также лучше не оставлять на кладбище пасхальные яйца, кусочки куличей, другую пищу, которая привлекает животных.

Церковь запрещает посещать кладбище младенцам, беременным женщинам, детям до семи лет. По народным поверьям, молодая душа заставляет усопших вспомнить о земной жизни и может вызвать зависть. Поэтому мертвые могут попытаться забрать ее к себе.

Что нельзя делать на Радоницу. Фото: freepik.com

Народные приметы на Радоницу

Если на Радоницу пойдет дождь — жди богатого урожая.

Если на Радоницу умыться дождевой водой — будет счастье.

Родившийся на Радоницу ребенок будет наделен теми же качествами, которые были у родственника, которого поминали в этот день.

Сны в ночь на этот праздник могут быть вещими.

Чтобы увидеть вещие сны, нужно сходить на кладбище и попросить о пророчестве умершего родственника.

Народные приметы на Радоницу. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о главных традициях, обычаях, обрядах, а также важных запретах в Радоницкую неделю.