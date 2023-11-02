Яке сьогодні свято 2 листопада — що цей день означає для України і світу

Люди, які стоять в церкві біля свічок. Фото: ТСН

В Україні та світі у четвер, 2 листопада, відзначається декілька цікавих і важливих свят, наприклад, Міжнародний день проєктного менеджера і День динамічної нешкідливості. Віряни цього дня вшановують пам’ять трьох святих і семи тисяч мучеників.

Про релігійне свято, про цей день в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Яке релігійне свято

Другого листопада віряни вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста і семи тисяч мучеників. Вони були християнами і працювати за часів правління імператора Сапора II. Одного разу правитель почав активно ганятися за християнами, а заздрісники розповіли про трьох святих, які сповідують цю віру.

Тоді імператор покликав їх до себе і почав розпитувати, а ті мужньо підтвердили свою віру. Тоді Сапор наказав бити Акиндіна, Пігасія і Анемподиста батогами, але вони все витримали, хоча сам цар зомлів від крові.

Спочатку всі думали, що його не стало, але святі змогли зцілити його молитвою. За це імператор звинуватив їх у чарівництві та наказав повісити над вогнищем. Але чоловіки почали молитися і загасили полум’я. Втім, наступного дня їх спалили.

Святі мученики Акіндін, Пігасій та Анемподист. Фото ілюстративне: УНІАН

Які свята в Україні та світі

Другого листопада українці та люди у світі відзначають Міжнародний день менеджера по проєктах, який був створений для вшанування роботи людей у сфері керування проєктами. Також відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Крім того, 2 листопада — це День динамічної нешкідливості, який придумав засновник веганського товариства в США Джей Діншах.

Хто святкує іменини

Другого листопада День ангела відзначають:

Леопольд

Маркіян

Альберт

Домініка

Костянтин

Талісманом іменинника є такий мінерал зеленого кольору, як олівін. Предки носили цей мінерал, щоб захищатися від негаразд. Здавна вважалося, що олівін нібито "звикає" до свого власника, тому коли його бере інша людина, він одразу розколюється.

Олівін, який є талісманом іменинника 2 листопада. Фото: Pinterest

Які видатні люди народилися

Другого листопада народилися такі видатні особистості, як:

Цариця Єгипту Клеопатра (69 рік до н. е)

Яхтсменка і триразова учасниця Олімпійських ігор Олена Пахольчик (1964 рік)

Веслувальниця і заслужена майстриня спорту Діна Міфтахутдінова (1973 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, хто у листопаді 2023 року святкує свій День ангела.

Раніше ми розповідали про те, коли у листопаді відзначатимуть важливі свята за новим церковним календарем.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці.