Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Які свята відзначає Україна і весь світ 2 листопада — іменини, відомі іменинники arrow

Які свята відзначає Україна і весь світ 2 листопада — іменини, відомі іменинники

2 листопада 2023 06:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 2 листопада — що цей день означає для України і світу
Люди, які стоять в церкві біля свічок. Фото: ТСН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні та світі у четвер, 2 листопада, відзначається декілька цікавих і важливих свят, наприклад, Міжнародний день проєктного менеджера і День динамічної нешкідливості. Віряни цього дня вшановують пам’ять трьох святих і семи тисяч мучеників.

Про релігійне свято, про цей день в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Яке релігійне свято

Другого листопада віряни вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста і семи тисяч мучеників. Вони були християнами і працювати за часів правління імператора Сапора II. Одного разу правитель почав активно ганятися за християнами, а заздрісники розповіли про трьох святих, які сповідують цю віру.

Тоді імператор покликав їх до себе і почав розпитувати, а ті мужньо підтвердили свою віру. Тоді Сапор наказав бити Акиндіна, Пігасія і Анемподиста батогами, але вони все витримали, хоча сам цар зомлів від крові.

Спочатку всі думали, що його не стало, але святі змогли зцілити його молитвою. За це імператор звинуватив їх у чарівництві та наказав повісити над вогнищем. Але чоловіки почали молитися і загасили полум’я. Втім, наступного дня їх спалили.

Святые мученики Акиндин, Пигасий и Анемподист
Святі мученики Акіндін, Пігасій та Анемподист. Фото ілюстративне: УНІАН

Які свята в Україні та світі

Другого листопада українці та люди у світі відзначають Міжнародний день менеджера по проєктах, який був створений для вшанування роботи людей у сфері керування проєктами. Також відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Крім того, 2 листопада — це День динамічної нешкідливості, який придумав засновник веганського товариства в США Джей Діншах.

Хто святкує іменини

Другого листопада День ангела відзначають:

  • Леопольд
  • Маркіян
  • Альберт
  • Домініка
  • Костянтин 

Талісманом іменинника є такий мінерал зеленого кольору, як олівін. Предки носили цей мінерал, щоб захищатися від негаразд. Здавна вважалося, що олівін нібито "звикає" до свого власника, тому коли його бере інша людина, він одразу розколюється.

Оливин
Олівін, який є талісманом іменинника 2 листопада. Фото: Pinterest

Які видатні люди народилися

Другого листопада народилися такі видатні особистості, як:

  • Цариця Єгипту Клеопатра (69 рік до н. е)
  • Яхтсменка і триразова учасниця Олімпійських ігор Олена Пахольчик (1964 рік)
  • Веслувальниця і заслужена майстриня спорту Діна Міфтахутдінова (1973 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, хто у листопаді 2023 року святкує свій День ангела. 

Раніше ми розповідали про те, коли у листопаді відзначатимуть важливі свята за новим церковним календарем. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі