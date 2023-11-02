Какой сегодня праздник 2 ноября — что этот день означает для Украины и мира

Люди, которые стоят в церкви возле свечей. Фото: ТСН

В Украине и мире в четверг, 2 ноября, отмечается несколько интересных и важных праздников, например, Международный день проектного менеджера и День динамической безвредности. Верующие в этот день чтят память троих святых и семи тысяч мучеников.

О религиозном празднике, об этом дне в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Какой религиозный праздник

Второго ноября верующие чтят память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и семи тысяч мучеников. Они были христианами и работали во времена правления императора Сапора II. Однажды правитель начал активно гоняться за христианами, а завистники рассказали о трех святых, которые исповедуют эту веру.

Тогда император призвал их к себе и стал расспрашивать, а те мужественно подтвердили свою веру. Тогда Сапор приказал избивать Акиндина, Пигасия и Анемподиста плетьми, но они все выдержали, хотя сам царь потерял сознание от крови.

Сначала все думали, что его не стало, но святые смогли исцелить его молитвой. За это император обвинил их в волшебстве и приказал повесить над костром. Но мужчины начали молиться и потушили пламя. Впрочем, на следующий день их сожгли.

Святые мученики Акиндин, Пигасий и Анемподист. Фото иллюстративное: УНИАН

Какие праздники в Украине и мире

Второго ноября украинцы и люди в мире отмечают Международный день менеджера по проектам, созданный для чествования работы людей в сфере управления проектами. Также отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Кроме того, 2 ноября — это День динамической безвредности, который придумал основатель веганского общества в США Джей Диншах.

Кто празднует именины

Второго ноября День ангела отмечают:

Леопольд

Маркиан

Альберт

Доминика

Константин

Талисманом именинника является такой минерал зеленого цвета, как оливин. Предки носили этот минерал, чтобы защищаться от несчастий. Издавна считалось, что оливин якобы "привыкает" к своему владельцу, поэтому, когда его берет другой человек, он сразу раскалывается.

Оливин, являющийся талисманом именинника 2 ноября. Фото: Pinterest

Какие выдающиеся люди родились

Второго ноября родились такие выдающиеся личности, как:

Царица Египта Клеопатра (69 год до н. э)

Яхтсменка и трехкратная участница Олимпийских игр Елена Пахольчик (1964 год)

Гребчиха и заслуженный мастер спорта Дина Мифтахутдинова (1973 год)

Напомним, мы писали о том, кто в ноябре 2023 празднует свой День ангела.

Раньше мы рассказывали о том, когда в ноябре будут отмечать важные праздники по новому церковному календарю.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя делать на Покрову Пресвятой Богородицы.