Яке сьогодні свято 11 жовтня — в кого іменини, хто зі знаменитостей народився

Які свята відзначає Україна та світ 11 жовтня: в кого іменини, хто народився
11 жовтня люди у світі та в Україні, зокрема, відзначають одразу декілька свят, наприклад, Міжнародний день дівчаток, Міжнародний день дзиґи та Міжнародний день камінг-ауту. У церковному календарі 11 жовтня вважається днем, коли віряни вшановують пам’ять святого Філіпа.
Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників розповідаємо вам у матеріалі Новини.LIVE.
Релігійне свято
Віряни вшановують пам’ять святого Філіпа 11 жовтня, який був одним з апостолів. Інші учні Христа обрали Філіпа наступним дияконом за Стефаном, а коли були активні гоніння за християнами, Стефана не стало. Тому Філіп покинув Єрусалим та поїхав до одного із самарських міст проповідувати християнство, завдяки чому багато язичників повірили в Ісуса.
Філіп мав чотирьох доньок, які мали дар пророцтва. Одна з дочок могла лікувати людей. Не стало Філіпа у місті Трал, де він був єпископом.
Свята в Україні та світі
11 жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день дівчаток, який створений для поширення інформації про проблеми дівчат підліткового та неповнолітнього віку. Також відзначається Міжнародний день камінг-ауту, який націлений на підтримку ЛГБТ-спільноти.
Ще 11 жовтня люди святкують Міжнародний день дзиґи, яка є найдавнішою іграшкою у світі.
Іменини
11 жовтня свої іменини відзначають люди з такими іменами, як:
- Олександр
- Анатолій
- Іларіон
- Йосип
- Лев
- Макар
- Мойсей
- Зінаїда
- Вікторія
Талісманом іменинника цього дня вважається шпінель, який у давні часи був досить універсальним амулетом. Предки цим каменем захищалися від поганих думок і жахіть.
Видатні іменинники
11 жовтня народилися такі відомі люди, як:
- український політичний, державний і військовий діяч, гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик (1672 рік)
- шахматист і заслужений майстер спорту України Руслан Пономарьов (1983 рік)
- український хіп-хоп- та реп-виконавець, музикант, автор пісень Вячеслав Дрофа (1998 рік)
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