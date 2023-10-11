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Які свята відзначає Україна та світ 11 жовтня: в кого іменини, хто народився

11 жовтня 2023 05:22
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 11 жовтня — в кого іменини, хто зі знаменитостей народився
Жінка, яка тримає свічку в церкві. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

11 жовтня люди у світі та в Україні, зокрема, відзначають одразу декілька свят, наприклад, Міжнародний день дівчаток, Міжнародний день дзиґи та Міжнародний день камінг-ауту. У церковному календарі 11 жовтня вважається днем, коли віряни вшановують пам’ять святого Філіпа.

Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників розповідаємо вам у матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

Віряни вшановують пам’ять святого Філіпа 11 жовтня, який був одним з апостолів. Інші учні Христа обрали Філіпа наступним дияконом за Стефаном, а коли були активні гоніння за християнами, Стефана не стало. Тому Філіп покинув Єрусалим та поїхав до одного із самарських міст проповідувати християнство, завдяки чому багато язичників повірили в Ісуса.

Святой апостол Филипп
Зображення святого апостола Філіпа. Фото ілюстративне: Pinterest

Філіп мав чотирьох доньок, які мали дар пророцтва. Одна з дочок могла лікувати людей. Не стало Філіпа у місті Трал, де він був єпископом.

Свята в Україні та світі

11 жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день дівчаток, який створений для поширення інформації про проблеми дівчат підліткового та неповнолітнього віку. Також відзначається Міжнародний день камінг-ауту, який націлений на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Ще 11 жовтня люди святкують Міжнародний день дзиґи, яка є найдавнішою іграшкою у світі.

Іменини

11 жовтня свої іменини відзначають люди з такими іменами, як:

  • Олександр
  • Анатолій
  • Іларіон
  • Йосип
  • Лев
  • Макар
  • Мойсей
  • Зінаїда
  • Вікторія

Талісманом іменинника цього дня вважається шпінель, який у давні часи був досить універсальним амулетом. Предки цим каменем захищалися від поганих думок і жахіть.

Шпинель
Шпінель, який є талісманом іменинника 11 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

11 жовтня народилися такі відомі люди, як:

  • український політичний, державний і військовий діяч, гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик (1672 рік)
  • шахматист і заслужений майстер спорту України Руслан Пономарьов (1983 рік)
  • український хіп-хоп- та реп-виконавець, музикант, автор пісень Вячеслав Дрофа (1998 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно святкувати свято Гелловіна. 

Раніше ми розповідали про те, хто відзначає свій День ангела у жовтні 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, що категорично забороняється робити на Покрову Пресвятої Богородиці.

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