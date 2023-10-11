Яке сьогодні свято 11 жовтня — в кого іменини, хто зі знаменитостей народився

Жінка, яка тримає свічку в церкві. Фото: Freepik

11 жовтня люди у світі та в Україні, зокрема, відзначають одразу декілька свят, наприклад, Міжнародний день дівчаток, Міжнародний день дзиґи та Міжнародний день камінг-ауту. У церковному календарі 11 жовтня вважається днем, коли віряни вшановують пам’ять святого Філіпа.

Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників розповідаємо вам у матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

Віряни вшановують пам’ять святого Філіпа 11 жовтня, який був одним з апостолів. Інші учні Христа обрали Філіпа наступним дияконом за Стефаном, а коли були активні гоніння за християнами, Стефана не стало. Тому Філіп покинув Єрусалим та поїхав до одного із самарських міст проповідувати християнство, завдяки чому багато язичників повірили в Ісуса.

Зображення святого апостола Філіпа. Фото ілюстративне: Pinterest

Філіп мав чотирьох доньок, які мали дар пророцтва. Одна з дочок могла лікувати людей. Не стало Філіпа у місті Трал, де він був єпископом.

Свята в Україні та світі

11 жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день дівчаток, який створений для поширення інформації про проблеми дівчат підліткового та неповнолітнього віку. Також відзначається Міжнародний день камінг-ауту, який націлений на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Ще 11 жовтня люди святкують Міжнародний день дзиґи, яка є найдавнішою іграшкою у світі.

Іменини

11 жовтня свої іменини відзначають люди з такими іменами, як:

Олександр

Анатолій

Іларіон

Йосип

Лев

Макар

Мойсей

Зінаїда

Вікторія

Талісманом іменинника цього дня вважається шпінель, який у давні часи був досить універсальним амулетом. Предки цим каменем захищалися від поганих думок і жахіть.

Шпінель, який є талісманом іменинника 11 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

11 жовтня народилися такі відомі люди, як:

український політичний, державний і військовий діяч, гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик (1672 рік)

шахматист і заслужений майстер спорту України Руслан Пономарьов (1983 рік)

український хіп-хоп- та реп-виконавець, музикант, автор пісень Вячеслав Дрофа (1998 рік)

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