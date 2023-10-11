Какой сегодня праздник 11 октября — у кого именины, кто из знаменитостей родился

Женщина, которая держит свечу в церкви. Фото: Freepik

11 октября люди в мире и в Украине, в частности, отмечают сразу несколько праздников, например, Международный день девочек, Международный день юлы и Международный день каминг-аута. В церковном календаре 11 октября считается днем, когда верующие чтят память святого Филиппа.

О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках рассказываем вам в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Верующие чтят память святого Филиппа 11 октября, который был одним из апостолов. Другие ученики Христа избрали Филиппа следующим диаконом за Стефаном, а когда были активные гонения за христианами, Стефана не стало. Поэтому Филипп покинул Иерусалим и отправился в один из самарских городов проповедовать христианство, благодаря чему многие язычники поверили в Иисуса.

Изображение святого апостола Филиппа. Фото иллюстративное: Pinterest

Филипп имел четырех дочерей, у которых был дар пророчества. Одна из дочерей могла лечить людей. Не стало Филиппа в Трале, где он был епископом.

Праздники в Украине и мире

11 октября украинцы и люди в мире отмечают Международный день девочек, созданный для распространения информации о проблемах девушек подросткового и несовершеннолетнего возраста. Также отмечается Международный день каминг-аута, нацеленный на поддержку ЛГБТ-сообщества.

Еще 11 октября люди празднуют Международный день юлы, который является древнейшей игрушкой в мире.

Именины

11 октября свои именины отмечают люди с такими именами, как:

Александр

Анатолий

Илларион

Иосиф

Лев

Макар

Моисей

Зинаида

Виктория

Талисманом именинника этого дня считается шпинель, который в давние времена был достаточно универсальным амулетом. Предки этим камнем защищались от плохих мыслей и ужасов.

Шпинель, являющийся талисманом именинника 11 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

11 октября родились такие известные люди, как:

украинский политический, государственный и военный деятель, гетман Войска Запорожского Филипп Орлик (1672 год)

шахматист и заслуженный мастер спорта Украины Руслан Пономарев (1983 год)

украинский хип-хоп- и рэп-исполнитель, музыкант, автор песен Вячеслав Дрофа (1998 год)

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