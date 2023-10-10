Яке сьогодні свято 10 жовтня в Україні та світі — іменини та видатні іменинники

Жінка, яка ставить свічку в церкві. Фото: скриншот з YouTube

Десятого жовтня український народ та люди у світі відзначають одразу декілька свят, наприклад, День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день безхатьків тощо. У церковному календарі десяте жовтня вважається днем пам’яті Євлампія і Євлампії.

Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників десятого жовтня читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Яке релігійне свято

Десятого жовтня віряни в церкві вшановують пам’ять святих Євлампія і Євлампії, які були братом і сестрою. Християнином першим став Євлампій, а коли імператор наказав очистити місто від християн, він назвав його божевільним.

Святі Євлампій та Євлампія. Фото ілюстративне: УНІАН

За це імператор одразу наказав схопити Євлампія, але той стійко витримав тортури. А коли його сестра дізналася про це, вона прибігла до суду і там заявила, що готова терпіти всі муки разом з братом. За це їх обох вирішили зварити у котлі та спалити у печі, але вони не постраждали.

Тоді імператор наказав відрізати Євлампію голову, а коли його сестра побачила це, загинула від горя.

Що святкують в Україні та світі

Десятого жовтня українці відзначають День працівників стандартизації та метрології, який націлений на вшанування внеску працівників цієї сфери в економічний розвиток країни. Також десятого жовтня святкують Європейський і Всесвітній день боротьби проти смертної кари.

Ще відзначається Всесвітній день безхатьків, Всесвітній день каші та Всесвітній день ментального здоров'я, який повинен привернути увагу до проблем із психічним здоров’ям людини. Крім цього, люди відзначають Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участі тварин.

В кого іменини

Свої іменини десятого жовтня святкують люди з такими іменами, як:

Аристарх

Віктор

Герман

Дмитро

Гнат

Марк

Михайло

Петро

Теодор

Федір

Акіліна

Февронія

Талісманом іменинника вважається соколине око, яке за легендою є зірками, що впали з неба. У давні часи предки використовували цей мінерал, щоб захищати людину від негативних особистостей.

Соколине око, яке є талісманом іменинника десятого жовтня. Фото: Pinterest

Хто з відомих українців народився

Десятого жовтня на світ з’явилися такі видатні українці, як:

мовознавець-славіст, текстолог і доктор філологічних наук Микола Грунський (1875 рік)

відомий письменник Віктор Петров (1894 рік)

лижниця і майстриня спорту Марина Анцибор (1987 рік)

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