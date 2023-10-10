Какой сегодня праздник 10 октября в Украине и мире — именины и выдающиеся именинники

Какие праздники отмечают украинцы и мир 10 октября: именины, известные именинники
Десятого октября украинский народ и люди в мире отмечают сразу несколько праздников, например, День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день бездомных и т.д. В церковном календаре десятое октября считается днем памяти Евлампия и Евлампии.
О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках десятого октября читайте в материале Новини.LIVE.
Какой религиозный праздник
Десятого октября верующие в церкви чтят память святых Евлампия и Евлампии, которые были братом и сестрой. Христианином первым стал Евлампий, а когда император приказал очистить город от христиан, он назвал его сумасшедшим.
За это император сразу приказал схватить Евлампия, но тот стойко выдержал пытки. А когда его сестра узнала об этом, она прибежала в суд и заявила, что готова терпеть все мучения вместе с братом. За это обоих решили сварить в котле и сжечь в печи, но они не пострадали.
Тогда император отдал приказ отрезать Евлампию голову, а когда его сестра увидела это, погибла от горя.
Что празднуют в Украине и мире
Десятого октября украинцы отмечают День работников стандартизации и метрологии, нацеленный на чествование вклада работников этой сферы в экономическое развитие страны. Также десятого октября отмечают Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни.
Еще отмечается Всемирный день бездомных, Всемирный день каши и Всемирный день ментального здоровья, который должен привлечь внимание к проблемам с психическим здоровьем человека. Кроме того, люди отмечают Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.
У кого именины
Свои именины десятого октября празднуют люди с такими именами, как:
- Аристарх
- Виктор
- Герман
- Дмитрий
- Игнат
- Марк
- Михаил
- Петр
- Теодор
- Федор
- Акилина
- Феврония
Талисманом именинника считается соколиный глаз, который по легенде является упавшими с неба звездами. В древности предки использовали этот минерал, чтобы защищать человека от негативных личностей.
Кто из известных украинцев родился
Десятого октября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:
- языковед-славист, текстолог и доктор филологических наук Николай Грунский (1875 год)
- известный писатель Виктор Петров (1894 год)
- лыжница и мастер спорта Марина Анцибор (1987 год)
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