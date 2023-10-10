Какой сегодня праздник 10 октября в Украине и мире — именины и выдающиеся именинники

Женщина, которая ставит свечу в церкви. Фото: скриншот с YouTube

Десятого октября украинский народ и люди в мире отмечают сразу несколько праздников, например, День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день бездомных и т.д. В церковном календаре десятое октября считается днем памяти Евлампия и Евлампии.

О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках десятого октября читайте в материале Новини.LIVE.

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Десятого октября верующие в церкви чтят память святых Евлампия и Евлампии, которые были братом и сестрой. Христианином первым стал Евлампий, а когда император приказал очистить город от христиан, он назвал его сумасшедшим.

Святые Евлампий и Евлампия. Фото иллюстративное: УНИАН

За это император сразу приказал схватить Евлампия, но тот стойко выдержал пытки. А когда его сестра узнала об этом, она прибежала в суд и заявила, что готова терпеть все мучения вместе с братом. За это обоих решили сварить в котле и сжечь в печи, но они не пострадали.

Тогда император отдал приказ отрезать Евлампию голову, а когда его сестра увидела это, погибла от горя.

Что празднуют в Украине и мире

Десятого октября украинцы отмечают День работников стандартизации и метрологии, нацеленный на чествование вклада работников этой сферы в экономическое развитие страны. Также десятого октября отмечают Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни.

Еще отмечается Всемирный день бездомных, Всемирный день каши и Всемирный день ментального здоровья, который должен привлечь внимание к проблемам с психическим здоровьем человека. Кроме того, люди отмечают Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.

У кого именины

Свои именины десятого октября празднуют люди с такими именами, как:

Аристарх

Виктор

Герман

Дмитрий

Игнат

Марк

Михаил

Петр

Теодор

Федор

Акилина

Феврония

Талисманом именинника считается соколиный глаз, который по легенде является упавшими с неба звездами. В древности предки использовали этот минерал, чтобы защищать человека от негативных личностей.

Соколиный глаз, являющийся талисманом именинника десятого октября. Фото: Pinterest

Кто из известных украинцев родился

Десятого октября на свет появились такие выдающиеся украинцы, как:

языковед-славист, текстолог и доктор филологических наук Николай Грунский (1875 год)

известный писатель Виктор Петров (1894 год)

лыжница и мастер спорта Марина Анцибор (1987 год)

Напомним, мы писали о том, как правильно стоит отмечать Хэллоуин и что нельзя делать.

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