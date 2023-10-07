Яке сьогодні свято 7 жовтня — свята в Україні, світі та релігії, іменини

Свята в Україні, світі й релігії 7 жовтня: іменини та видатні іменинники
Сьомого жовтня в Україні та світі люди відзначають різні свята, наприклад, Міжнародний день листоноші, Всесвітній день бавовни, Всесвітній день стомованих хворих тощо. У церковному календарі сьоме жовтня вважається днем, коли вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха.
Про церковне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та відомих іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Релігійне свято
Віряни у церкві вшановують пам’ять святих мучеників Сергія і Вакха, які служили у складі армії цезаря Галерія Максиміана. Чоловіки мали досить високі посади, а цезар вважав навіть їх фаворитами. Але одного разу він дізнався про те, що вони таємно сповідують християнство, і дуже катував їх.
Через сильні катування одразу не стало Вакха, а ось Сергію знесли голову трохи пізніше.
Свята в Україні та світі
Сьомого жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день листоноші і Всесвітній день бавовни, який націлений на те, щоб привернути увагу людей на важливість впливу бавовни на суспільство, економічний стан і навколишнє середовище.
Ще у цей день відзначається Міжнародний день економних розваг, який присвячений дешевим розвагам, і Всесвітній день виготовлення листівок, який з’явився за ініціативи видання Paper Craft. Сьомого жовтня — це ще Всесвітній день дій за гідну працю і Всесвітній день стомованих хворих.
Іменини людей
У цей день свої іменини відзначають люди з такими іменами, як:
- Дем'ян
- Йосип
- Леонтій
- Марк
- Микола
- Сергій
- Юліан
- Пелагея
Талісманом людини, яка народилася у цей день, вважається агат. Предки у давні часи вважали, що цей камінь здатний пом’якшити характер людини.
Відомі іменинники
На світ сьомого жовтня з’явилися такі видатні українці, як:
- публіцист і фольклорист Авксентій Яківчук (1926 рік)
- науковець, історик і лінгвіст Іван Забіяка (1953 рік)
- редактор і журналіст Олександр Бутко (1957 рік)
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