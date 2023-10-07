Яке сьогодні свято 7 жовтня — свята в Україні, світі та релігії, іменини

Людина, яка ставить свічку в церкві. Фото: Pixabay

Сьомого жовтня в Україні та світі люди відзначають різні свята, наприклад, Міжнародний день листоноші, Всесвітній день бавовни, Всесвітній день стомованих хворих тощо. У церковному календарі сьоме жовтня вважається днем, коли вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха.

Про церковне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та відомих іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Релігійне свято

Віряни у церкві вшановують пам’ять святих мучеників Сергія і Вакха, які служили у складі армії цезаря Галерія Максиміана. Чоловіки мали досить високі посади, а цезар вважав навіть їх фаворитами. Але одного разу він дізнався про те, що вони таємно сповідують християнство, і дуже катував їх.

Святі мученики Сергій і Вакх. Фото ілюстративне: Pinterest

Через сильні катування одразу не стало Вакха, а ось Сергію знесли голову трохи пізніше.

Свята в Україні та світі

Сьомого жовтня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день листоноші і Всесвітній день бавовни, який націлений на те, щоб привернути увагу людей на важливість впливу бавовни на суспільство, економічний стан і навколишнє середовище.

Ще у цей день відзначається Міжнародний день економних розваг, який присвячений дешевим розвагам, і Всесвітній день виготовлення листівок, який з’явився за ініціативи видання Paper Craft. Сьомого жовтня — це ще Всесвітній день дій за гідну працю і Всесвітній день стомованих хворих.

Іменини людей

У цей день свої іменини відзначають люди з такими іменами, як:

Дем'ян

Йосип

Леонтій

Марк

Микола

Сергій

Юліан

Пелагея

Талісманом людини, яка народилася у цей день, вважається агат. Предки у давні часи вважали, що цей камінь здатний пом’якшити характер людини.

Агат, який вважається талісманом іменинника 7 жовтня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники

На світ сьомого жовтня з’явилися такі видатні українці, як:

публіцист і фольклорист Авксентій Яківчук (1926 рік)

науковець, історик і лінгвіст Іван Забіяка (1953 рік)

редактор і журналіст Олександр Бутко (1957 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично забороняється робити на Гелловін.

Раніше ми розповідали про те, хто у жовтні 2023 року відзначає свої іменини.

Також ми повідомляли про те, на які свята слід чекати українцям у жовтні 2023 року.