Какой сегодня праздник 7 октября — праздники в Украине, мире и религии, именины

Праздники в Украине, мире и религии 7 октября: именины и выдающиеся именинники
Седьмого октября в Украине и мире люди отмечают разные праздники, например, Международный день почтальона, Всемирный день хлопка, Всемирный день утомленных больных и т.д. В церковном календаре седьмое октября считается днем, когда чтят память мучеников Сергия и Вакха.
О церковном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и известных именинниках читайте в материале Новини.LIVE.
Религиозный праздник
Верующие в церкви чтят память святых мучеников Сергия и Вакха, служивших в составе армии цезаря Галерия Максимиана. Мужчины имели достаточно высокие посты, а цезарь считал даже их фаворитами. Но однажды он узнал о том, что они тайно исповедуют христианство, и очень пытал их.
Из-за сильных пыток сразу не стало Вакха, а вот Сергию снесли голову чуть позже.
Праздники в Украине и мире
Седьмого октября украинцы и люди в мире отмечают Международный день почтальона и Всемирный день хлопка, нацеленный на то, чтобы привлечь внимание людей на важность влияния хлопка на общество, экономическое состояние и окружающую среду.
Еще в этот день отмечается Международный день экономных развлечений, посвященный дешевым развлечениям, и Всемирный день изготовления открыток, появившийся по инициативе издания Paper Craft. Седьмого октября — это еще Всемирный день действий за достойный труд и Всемирный день утомленных больных.
Именины людей
В этот день свои именины отмечают люди с такими именами, как:
- Демьян
- Иосиф
- Леонтий
- Марк
- Николай
- Сергей
- Юлиан
- Пелагея
Талисманом человека, родившегося в этот день, считается агат. Предки в древности считали, что этот камень способен смягчить характер человека.
Известные именинники
На свет седьмого октября появились такие выдающиеся украинцы, как:
- публицист и фольклорист Авксентий Яковчук (1926 год)
- ученый, историк и лингвист Иван Забияка (1953 год)
- редактор и журналист Александр Бутко (1957 год)
Напомним, мы писали о том, что категорически запрещается делать на Хэллоуин.
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