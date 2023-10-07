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Праздники в Украине, мире и религии 7 октября: именины и выдающиеся именинники

7 октября 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 7 октября — праздники в Украине, мире и религии, именины
Человек, который ставит свечу в церкви. Фото: Pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Седьмого октября в Украине и мире люди отмечают разные праздники, например, Международный день почтальона, Всемирный день хлопка, Всемирный день утомленных больных и т.д. В церковном календаре седьмое октября считается днем, когда чтят память мучеников Сергия и Вакха.

О церковном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и известных именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Верующие в церкви чтят память святых мучеников Сергия и Вакха, служивших в составе армии цезаря Галерия Максимиана. Мужчины имели достаточно высокие посты, а цезарь считал даже их фаворитами. Но однажды он узнал о том, что они тайно исповедуют христианство, и очень пытал их.

Святые мученики Сергий и Вакх
Святые мученики Сергий и Вакх. Фото иллюстративное: Pinterest

Из-за сильных пыток сразу не стало Вакха, а вот Сергию снесли голову чуть позже.

Праздники в Украине и мире

Седьмого октября украинцы и люди в мире отмечают Международный день почтальона и Всемирный день хлопка, нацеленный на то, чтобы привлечь внимание людей на важность влияния хлопка на общество, экономическое состояние и окружающую среду.

Еще в этот день отмечается Международный день экономных развлечений, посвященный дешевым развлечениям, и Всемирный день изготовления открыток, появившийся по инициативе издания Paper Craft. Седьмого октября — это еще Всемирный день действий за достойный труд и Всемирный день утомленных больных.

Именины людей

В этот день свои именины отмечают люди с такими именами, как:

  • Демьян
  • Иосиф
  • Леонтий
  • Марк
  • Николай
  • Сергей
  • Юлиан
  • Пелагея

Талисманом человека, родившегося в этот день, считается агат. Предки в древности считали, что этот камень способен смягчить характер человека.

Агат
Агат, считающийся талисманом именинника 7 октября. Фото: Pinterest

Известные именинники

На свет седьмого октября появились такие выдающиеся украинцы, как:

  • публицист и фольклорист Авксентий Яковчук (1926 год)
  • ученый, историк и лингвист Иван Забияка (1953 год)
  • редактор и журналист Александр Бутко (1957 год)

Напомним, мы писали о том, что категорически запрещается делать на Хэллоуин.

Ранее мы рассказывали о том, кто в октябре 2023 отмечает свои именины.

Также мы сообщали о том, какие праздники следует ждать украинцам в октябре 2023 года.

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