Яке сьогодні свято 6 жовтня — що відзначає Україна та світ, в кого іменини

Людина, яка ставить свічку в церкві. Фото: УНІАН

Шостого жовтня українці та всі люди в світі відзначають декілька різних свят, наприклад, Всесвітній день таблиці множення, охорони місць проживання та усмішки. За церковним календарем цей день вважається днем, коли вшановують пам’ять святого Фоми.

Про те, який це день в релігії, які свята відзначаються, в кого іменини та в яких відомих українців день народження, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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У цей день віряни вшановують пам’ять святого Фоми, який за жив у Галілеї та ходив на риболовлю. Одного разу він почув проповідь Ісуса Христа, покинув свій будинок і приєднався до Сина Божого в Його мандрах.

Зображення святого апостола Фоми. Фото ілюстративне: Pinterest

Згодом Фома увійшов до списку учнів, а згідно з переказами його навіть назвали "близнюком", адже він був дуже схожий на Ісуса.

Свята для України та світу

Шосте жовтня — це Всесвітній день таблиці множення як для українського народу, так і для людей у світі. Першу таблицю створили ще чотири тисячі років тому вавилоняни, а таблиця, яка схожа на нинішню, з’явилася у Китаї понад 300 років до н.е.

Також відзначається Всесвітній день охорони місць проживання, який має дуже велике значення для екології, та Всесвітній день усмішки, який з’явився ще у 1999 році.

В кого іменини

Шостого жовтня свої іменини святкують:

Лаура

Макар

Фома

Талісманом іменинника цього дня є гіацинт, найпопулярнішим кольором якого є саме червоний. Предки вірили, що цей камінь здатний позбавити людину від страждань через проблеми із зором.

Гіацинт, який вважається талісманом іменинника шостого жовтня. Фото: Pinterest

В яких видатних українців день народження

На світ шостого жовтня з’явилися такі відомі українці, як:

фехтувальник, шабліст і олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт (1971 рік)

біатлоністка і заслужена майстриня спорту Оксана Яковлєва (1980 рік)

музикант і композитор, ді-джей Сергій Мошляк (1989 рік)

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