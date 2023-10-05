Яке сьогодні свято 5 жовтня — свята в Україні й світі, іменини, відомі іменинники

Жінка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Freepik

П’ятого жовтня в Україні та світі відзначається одразу декілька свят, зокрема, Всесвітній день вчителя, Міжнародний день Джеймса Бонда і Міжнародний день проти проституції. У церковному календарі цей день вважається днем пам’яті святої мучениці Харитини.

Про те, який це день в релігії, які свята відзначаються в Україні та світі, в кого іменини та в яких видатних українців День ангела, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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П’ятого жовтня віряни вшановують пам’ять святої мучениці Харитини, яка осиротіла у досить ранньому віці, а виховував її благочестивий християнин Клавдій. Через те, що жінка увірувала в Ісуса Христа, вона вирішила все своє життя присвятити молитвам.

Зображення святої мучениці Харитини. Фото ілюстративне: Pinterest

Клавдій так любив дівчину, що вона була для нього, ніби донька, тому купив для неї окремий будинок, де вона жила у цнотливості. Жінка стала справжнім прикладом для вірян.

Свята в Україні та світі

П’яте жовтня — це Всесвітній день вчителя, який з’явився за ініціативою ООН з питань освіти, науки і культури, щоб нагадати про те, як освітяни важливі для виховання підростаючого покоління. Ще у цей день святкується Міжнародний день Джеймса Бонда, фільм про якого з’явився у цей день 1962 року.

Також п’ятого жовтня відзначається Міжнародний день проти проституції, який з’явився ще у 2002 році.

Іменини

У цю дату свої іменини святкують:

Гавриїл

Григорій

Дем'ян

Денис

Веремій

Інокентій

Кузьма

Макар

Матвій

Олександра

Талісман іменинника цього дня — це нефрит, тобто, мінерал, який має лікувальні властивості. Предки вірили, що цей мінерал може подарувати власнику довголіття і молодість.

Нефрит, який є талісманом іменинника п'ятого жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

П’ятого жовтня на світ з’явилися такі видатні люди України, як:

військовий діяч Болбочан Петро Федорович (1883 рік)

відомий художник Іван Литвин (1942 рік)

офіцер Нацгвардії Станіслав Партала (1984 рік)

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