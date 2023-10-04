Яке сьогодні свято 4 жовтня — що відзначає Україна і світ, відомі іменинники

Жінка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Pinterest

Четверте жовтня — це день, коли український народ та усі люди в світі відзначають одразу декілька дуже цікавих та незвичайних свят. За церковним календарем четвертого жовтня також вшановується пам’ять деяких святих.

Про церковне свято, всі свята в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

Четвертого жовтня віряни у церкві вшановують пам’ять священномученика Ієрофея, якого до християнської віри навернув апостол Павло. Також апостол посвятив Ієрофея у сан єпископа, хоча тоді він був членом афінського ареопагу.

Зображення священномученика Ієрофея. Фото ілюстративне: ТСН

Згідно з переказами священномученик разом з єпископом Діонісієм відвідували поховання Діви Марії. Не стало Ієрофея через те, що його вбили язичники.

Свята в Україні та світі

Четвертого жовтня українці відзначають День ветеринарної служби, який націлений на те, щоб вшанувати роботу цих людей. Крім того, люди відзначають Всесвітній день церебрального паралічу, тобто, хвороби, яка пошкоджує певні ділянки головного мозку, через що страждає вся центральна система людини.

Ще четвертого жовтня відзначається дуже незвичайне свято — Міжнародний день "До школи пішки або на велосипеді", який повинен спонукати школярів ходити пішки або на велосипеді, щоб не зашкодити довкіллю та власному здоров’ю.

І нарешті, четвертого жовтня відзначається Всесвітній день тварин, адже у цей день не стало католицького священнослужителя Франциска Асизького, який вважається покровителем тварин.

Іменини

Четвертого жовтня іменини святкують такі люди, як:

Володимир

Павло

Степан

Вероніка

Талісманом іменинника цього дня вважається діамант, який є найдорожчим каменем світу. Предки вважали, що цей камінь допомагає знайти своє кохання і "попереджає" свого власника про небезпеку.

Діамант, який є талісманом іменинника четвертого жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

У цей день на світ з’явилися:

український поет, перекладач і літературний критик Юрій Клен (1892 рік)

українська гандболістка Олена Яценко (1977 рік)

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